Israelul se aşteaptă ca Germania să ridice restricţiile ce privesc exporturile de arme după încetarea focului în Gaza

Guvernul israelian se aşteaptă ca Germania să renunţe la suspendarea parţială a exporturilor de arme către Israel şi la avertismentul de călătorie pentru anumite zone ale ţării, ca urmare a acordului de încetarea a focului în Fâşia Gaza, relatează joi agenția de știri dpa.

Acum, că războiul s-a încheiat, „ne aşteptăm ca guvernul german să ridice cele două restricţii”, a declarat miercuri ministrul adjunct de externe israelian, Sharren Haskel, pentru jurnalişti, în timpul unei vizite la Berlin, transmite Agerpres.

Haskel şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru participarea Germaniei la procesul de pace în curs pentru Fâşia Gaza.

„Considerăm guvernul german de încredere pentru a participa”, a spus ea, adăugând că nu ar avea obiecţii cu privire la participarea Germaniei la o forţă de menţinere a păcii în Fâşia Gaza.

Întrebată dacă sensibilităţile istorice ar putea fi un motiv de îngrijorare, ea a răspuns: „Avem încredere în voi”, amintind de mitingurile de solidaritate organizate în Germania în urma atacului grupării militante palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Pe 8 august, cancelarul german Friedrich Merz a impus oprirea temporară a exporturilor de arme către Israel care ar putea fi utilizate în conflictul din Gaza, semnalând o schimbare în politica Germaniei faţă de Israel, pe fondul operaţiunilor israeliene din ce în ce mai agresive din teritoriul palestinian. Berlinul a mai criticat anterior guvernul premierului Benjamin Netanyahu, dar a evitat sancţiunile.

În urma acordului dintre Israel şi Hamas privind primii paşi către un proces de pace, Merz a declarat că restricţiile privind exporturile de arme ar trebui reconsiderate. Cu toate acestea, el a afirmat că doreşte să-şi coordoneze orice decizie în acest sens

în cadrul coaliţiei de guvernare germane.

Conducerea grupului parlamentar conservator al lui Merz a cerut o ridicare rapidă a restricţiilor, în timp ce Partidul Social-Democrat, de centru-stânga, partener în coaliţia de guvernare, nu a luat încă o decizie.

După izbucnirea conflictului din Fâşia Gaza, Ministerul de Externe de la Berlin a emis un avertisment de călătorie pentru anumite părţi ale Israelului şi în prezent le recomandă cetăţenilor săi să evite călătoriile în întreaga ţară.