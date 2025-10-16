Un afluent al râului Bistriţa Ardeleană va fi transformat parţial în zonă de promenadă, cu fonduri europene
Primarul municipiului Bistriţa, Gabriel Lazany, a anunţat joi semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Coridor ecologic Valea Căstăilor”, în cadrul Programului Regional Nord-Vest, banii europeni urmând să ajute la transformarea parţială a unui afluent al râului Bistriţa Ardeleană în zonă de promenadă, transmite Agerpres.
„Proiectul (…) are ca obiectiv principal revitalizarea coridorului ecologic al pârâului Tărpiu, pe o distanţă de aproximativ 2,5 km, în intravilanul municipiului Bistriţa. Principalele lucrări prevăzute: amenajarea de spaţii verzi circulabile; reabilitare alei pietonale – 1.653 mp; construirea unui pod nou şi reabilitarea celui existent; realizarea a 20 de treceri pentru faună; amenajarea a două terase belvedere; stabilizarea malurilor şi ecologizarea albiei; instalarea de bănci, coşuri de gunoi şi rasteluri pentru biciclete; iluminat public modern cu stâlpi LED şi panouri solare; plantarea a 390 de arbori şi peste 1.000 de arbuşti şi înierbare pe o suprafaţă de aproximativ 18.000 mp. Prin acest proiect, continuăm investiţiile în dezvoltarea durabilă şi în îmbunătăţirea calităţii mediului urban”, a scris Lazany pe Facebook.
Amplasamentul pe care se va realiza investiţia are o suprafaţă de aproximativ 62.500 de metri pătraţi, pe un sector de 2,5 kilometri al albiei pârâului Tărpiu, situat în intravilanul municipiului Bistriţa.
Valoarea totală a proiectului depăşeşte 17 milioane de lei, inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă este în cuantum de circa 13,2 milioane de lei. Contribuţia municipiului Bistriţa va fi de aproximativ 4,12 milioane de lei.
