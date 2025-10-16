Un fost paznic norvegian al Ambasadei SUA la Oslo, condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului

Un tânăr norvegian care muncea ca agent de securitate la Ambasada Statelor Unite la Oslo a fost condamnat, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, la trei ani şi şapte luni de închisoare, relatează AFP, preluată de News.ro.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost acuzat de faptul că a furnizat – în perioada martie-noiembrie 2024 – planuri şi informaţii despre activităţile din Ambasada Statelor Unite, în schimbul sumei de 10.000 de euro de la ruşi şi sumei de 0,17 bitcoin (echivalentul a 8.500 de euro) de la iranieni.

În hotărâre, pronunţată miercuri seara şi publicată joi, Tribunalul din Oslo stabileşte că aceste informaţii sunt ”de natură să poată fi folosite în acţiuni directe şi atacuri fizice împotriva persoanelor vizate”.

”Acuzatul înţelegea că divulgarea acestor informaţii putea face rău intereselor securităţii americane”, stabileşte tribunalul.

În timpul procesului, acuzatul a recunoscut faptele şi a declarat că a acţionat în semn de protest faţă de poziţia Statelor Unite faţă de Războil din Fâşia Gaza.

Însă el a respins capătul de acuzare de spionaj în circumstanţe agravante, cu privire la care a fost condamnat.

El a argumentat că informaţiile pe care le-a tansmis nu erau clasificiate.

La Oslo, în Sebia sau în Turcia, el le-a furnziat autorităţilor ruse şi/sau iraniene nume, adrese, numere de telefon şi numere auto de înmatriculare ale unor diplomaţi şi angajaţi ai ambasadei americane, dar şi ale partenerilor şi copiilor acestora.

El a transmis planuri ale sediului Ambasadei Statelor Unite, rutine de securitate şi o listă de e-mailuri folosită de către serviciile norvegiene de spionaj.

Acuzarea a cerut ca bărbatul să fie condamnat la şase ani şi patru luni de închisoare cu privire la aceste fapte, pasibile de 21 de ani de închisoare.

Serviciile norvegiene de informaţii arată cu regularitate cu degetul Rusia – cu care Norvegia, un stat membru NATO, are o frontieră comună în Arctica -, Iranul şi China ca principalele ţări cu risc în domeniul spionajului.