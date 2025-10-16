CNS „Cartel Alfa” anunţă protest al salariaţilor din asistenţă socială şi protecţia copilului în faţa Ministerului Muncii, în 22 octombrie / Sindicalişti: Asistenţa socială este în colaps financiar

Salariaţii din asistenţă socială şi protecţia copilului vor protesta miercuri, 22 octombrie, timp de două ore, în faţa Ministerului Muncii din Bucureşti reclamând „lipsa de responsabilitate şi profesionalism” cu care Guvernul României „tratează sistemul de asistenţă socială”, despre care sindicaliştii spun că este „în colaps financiar”. Aceştia îi acuză pe reprezentanţii ministerului că nu au actualizat tandardele de cost la nivelul anului 2025, transmite News.ro.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale este primul răspunzător pentru situaţia actuală din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului prin neactualizarea standardelor de cost la nivelul anului 2025, astfel că majorarea preţurilor la utilităţi, alimente, medicamente şi igienico-sanitare, creşterea TVA-ului şi creşterea inflaţiei au dus la o discrepanţă majoră între fondurile asigurate din bugetul de stat şi costurile reale pentru buna desfăşurare a activităţii şi îngrijirea beneficiarilor de servicii sociale, precizează Cartel Alfa într-un comunicat de presă.

Federaţia FNS Pro.Asist şi Cartel Alfa îşi exprimă nemulţumirea faţă de atitudinea premierului Ilie Bolojan şi a preşedintelui Nicuşor Dan care „au ignorat toate solicitările” sindicatelor pentru un dialog „corect şi implicat”, toate informările privind situaţia specială în care se află sistemul public de asistenţă socială – finanţare insuficientă, deficit de personal, deprofesionalizarea sistemului.

Sindicaliştii atrag atenţia că în prezent peste 5.000 de angajaţi din cadrul DGASPC-urilor din ţară nu şi-au primit salariile pentru luna septembrie 2025, iar dintre aceştia, peste 2.000 de salariaţi ai DGASPC Maramureş şi DGASPC Vâlcea nu şi-au mai ridicat salariile de aproape trei luni, fiind „într-o situaţie disperată”.

„Nu mai au bani pentru a plăti utilităţile, ratele la bănci, a asigura hrana pentru propria familie, şi nici bani pentru transportul la serviciu în centrele rezidenţiale din alte localităţi”, avertizează sindicaliştii.

Federaţia FNS Pro.Asist afirmă că a sesizat, încă din august, instituţiile abilitate că asistenţa socială nu are asigurate fondurile necesare salariilor pentru întreg anul 2025.

„Am parcurs toate procedurile şi etapele pentru a obţine de la Guvernul României fondurile necesare prin rectificarea bugetară ce a avut loc la finalul lunii septembrie 2025, dar premierul Ilie Bolojan a considerat că asistenţa socială nu trebuie finanţată”, afirmă sindicaliştii, adăugând că nici premierul, nici şeful statului nu au răspuns solicitărilor lor de a interveni pentru rezolvarea problemei „majore” din sistemul de asistenţă socială.

„Începând cu luna noiembrie 2025, jumătate din DGASPC-urile din ţară nu mai au fonduri pentru plata salariilor, dar nici pentru utilităţi, alimente şi medicamente destinate beneficiarilor de servicii sociale. Practic, DGASPC-urile vor ajunge în situaţia de a îngriji copiii şi persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi pe datorie sau în situaţia de a-i scoate în stradă la cerşit”, avertizează sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, nesoluţionarea „imediată” a situaţiei „riscă să genereze deficienţe grave” în furnizarea serviciilor de îngrijire, „cu efecte ireversibile”.

„România nu îşi mai poate permite afectarea funcţionării serviciilor sociale din cauza nepăsării sau a lipsei de responsabilitate guvernamentală. Cerem respectarea demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale ale salariaţilor, dar şi ale celor pe care îi reprezentăm şi îi îngrijim”, încheie sindicaliştii.