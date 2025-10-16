Racing Bulls, schimbare majoră de design la Austin: „O mașină de F1 transformată într-o operă de artă”

Racing Bulls se va prezenta în acest weekend pe circuitul de la Austin, cu ocazia Marelui Premiu al SUA, cu un design nou, inspirat de carapacea unei țestoase”, transmite motorsportweek.com.

Designul neobișnuit a fost creat în colaborare cu muzicianul american Shaboozey și cu sponsorul principal Cash App.

Noul „desen” al monopostului aduce un amestec de negru și maro, care imită textura carapacei unei țestoase. Este altfel înlocuită schema alb-albastră tradițională a echipei.

Nu doar monoposturile vor suferi modificări, ci și combinezoanele piloților Isack Hadjar și Liam Lawson. De asemenea, echipamentele echipei și chiar decorul garajului vor reflecta acest concept inedit.

„Am fost încântat să lansez acest card la începutul anului, iar acum să-l văd că prinde viață pe o mașină de Formula 1 este ceva electric”, a declarat Shaboozey, referindu-se la cardul preplătit în ediție limitată Cash App Tortoise, care a inspirat designul.

„Aceste livrări speciale au devenit parte din identitatea noastră – momente în care motorsportul întâlnește muzica, moda și creativitatea.

Designul pe care îl aducem pe pistă în acest weekend este o expresie îndrăzneață a acestui spirit, iar Austin este locul perfect pentru a-l aduce la viață”, a spus Peter Bayer, CEO-ul Racing Bulls.

Această colaborare este o nouă demonstrație a modului în care echipa îmbină motorsportul cu cultura pop.

Nu este însă prima dată când Racing Bulls vine cu modificări pentru SUA. La începutul sezonului, echipa a rulat cu o caroserie roz, una inspirată de o nouă aromă de vară a RedBull.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

