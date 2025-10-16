Ferrari, sufocată de presiune – O schimbare la nivel înalt este tot mai aproape
Răbdarea este pe cale de dispariție la Ferrari, fie că vorbim despre președinte, piloți sau ingineri. Surse citate de Corriere della Sera precizează că atmosfera în cadrul Scuderie esre una extrem de apăsătoare și că o schimbare la nivel înalt este tot mai probabilă în următoarea perioadă.
Desigur, principalul vizat de o plecare este Fred Vasseur, șeful echipei de F1. Francezul a fost adus cu multe speranțe, dar mandatul său este cel puțin până acum unul „încununat” de frustrări și neîmpliniri.
Lewis Hamilton și-a pierdut de ceva timp răbdarea, el precizând clar că „structura e prea rigidă” la Ferrari.
La Maranello, tensiunile ating un nou nivel înainte de Marele Premiu de la Austin.
Sursa citată menționează că Hamilton a trimis recent un nou raport conducerii Ferrari, britanicul cerând schimbări urgente în metodologia echipei și în operațiunile de pe pistă.
Atmosfera e tot mai toxică în cadrul echipei, lipsa victoriilor aducând o stare totală de disconfort pentru aproape toți angajații.
„Planurile pentru 2025 s-au destrămat în frustare”, a recunoscut și Fred Vasseur, conducătorul echipei de Formula 1.
Presa italiană îl acuză pe Vasseur că încearcă să arunce vina pentru lipsa de competitivitate a SF-25 în cârca piloților Hamilton și Lecerc.
Surse citate de Corriere della Sera susțin că structura managerială a Ferrari este „prea centralizată și rigidă”, ceea ce frânează inovația și decizia rapidă în momente critice.
Coordonatorul de pe pistă, Matteo Togninalli, este din nou sub tirul criticilor, după ce s-ar fi certat cu Vasseur la Singapore. Marele Premiu al Statelor Unite, programat în acest weekend, va fi un nou test pentru inginerul italian.
În tot acest timp, președintele John Elkann monitorizează atent situația lui Christian Horner, cel pe care-l dorește la echipă în locul lui Vasseur.
Relația cu Charles Lecerlc, preferatul italienilor, cu echipa se degradează tot mai mult după ce pilotul monegasc a criticat în dese rânduri SF-25. Acest lucru i-a enervat la culme pe inginerii deja sufocați de presiune.
Scuderia seamănă în acest moment cu o oală sub presiune, iar o schimbare la nivel înalt este tot mai probabilă în următoarele săptămâni (sau poate chiar mai repede).
Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore
1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 314
3 Max Verstappen (RedBull) 273
4 George Russel (Mercedes) 237
5 Charles Leclerc (Ferrari) 173
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34
12 Carlos Sainz (Williams) 32
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 650 puncte
2 Mercedes 325
3 Ferrari 300
4 RedBull Racing 290
5 Williams 102
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 66
8 Kick Sauber 55
9 Haas 46
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
