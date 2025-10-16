Minunea din F1: Verstappen mai crede în titlu – Cum poate întoarce lupta cu McLaren

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen a recuperat multe puncte față de liderul Oscar Piastri în ierarhia piloților din Formula 1, dar diferența este totuși una consistentă de 63 de puncte. Cu toate acestea, campionul mondial en-titre speră la o minune și nu renunță la varianta de a cuceri al cincilea titlu consecutiv din Marele Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Verstappen spune că trebuie să câștige toate cursele rămase, iar piloții McLaren să aibă probleme pe finalul de sezon

Toată lumea de la RedBull Racing este conștientă de faptul că Verstappen nu se află într-o poziție ideală de a cuceri un nou titlu din Formula 1.

Cu toate acestea, Max nu renunță atâta timp cât există șanse matematice de a se impune la finalul sezonului în curs.

Jurnalistul olandez Erik van Haren, apropiat al echipei RedBull și al familiei Verstappen, a comentat recent în cadrul podcastului The Inside Track despre șansele lui Max de a cuceri un nou titlu mondial.

„Da, cred că el încă mai crede că, ok, poate se poate întâmpla. Trebuie să se întâmple ceva ciudat (n.r. probleme cu piloții McLaren).

Cred că știe că trebuie să se întâmple ceva ciudat, pentru că trebuie să câștige aproape totul, iar Piastri și Norris trebuie să facă greșeli sau să aibă un DNF (n.r. abandon). Dacă termină toate cursele (n.r. piloții McLaren), deficitul este prea mare”, a explicat Van Haren.

În ultima perioadă, Verstappen a surprins pozitiv pe multă lume după ce a reușit să le ia fața piloților McLaren.

„Nu mulți oameni se așteptau ca el să fie în fața ambelor McLaren-uri, așa că poate fi foarte fericit cu asta”, a adăugat jurnalistul.

De cealaltă parte, Verstappen nu a vorbit prea des despre șansele sale la titlu, încercând să rămână concentrat pe fiecare Grand Prix în parte.

Cu toate acestea, Max este realist și spune că pentru a avea vreo șansă reală trebuie în primul rând să câștige toate cele șase Mari Premii care au rămas de disputat.

„A avut o mulțime de probleme cu mașina și a spus că pentru a câștiga campionatul trebuie să câștigi aceste curse, pentru că ai șapte puncte în plus.

Trebuia să-l bată pe George Russell la start, dar nu s-a întâmplat (n.r. în Singapore”, a explicat Van Haren.

„Nu doar Norris și Piastri trebuie să aibă probleme, ci și Max trebuie să câștige totul. Și nu e întotdeauna ușor în mașina actuală”, a mai spus Van Haren.

După o perioadă slabă și multe scandaluri în garajul său, RedBull Racing a revenit în lupta pentru victorii în ultimele Grand Prix-uri.

Verstappen a reușit să strângă ecartul față de piloții McLaren, iar faptul că el este amintit în lupta pentru titlu este o „minune” în sine, admite Van Haren.

„Faptul că vorbim despre Verstappen câștigând posibil un campionat în acest an este un adevărat miracol, dacă te uiți în urmă cu o lună”, a concluzionat Van Haren.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1