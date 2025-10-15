Efectul Adrian Newey în F1: Max Verstappen se interesează de evoluția proiectului Aston Martin

Max Verstappen a spus clar că va rămâne la RedBull Racing și în sezonul viitor, dar interesul olandezului pentru schimbările importante de la Aston Martin a stârnit reacții diverse în paddock-ul Formulei 1.

Andy Cowell, directorul celor de la Aston Martin, a reacționat imediat pentru Motorsport.com și a precizat că transformarea echipei dintr-un outsider într-un potențial câștigător atrage inevitabil atenția celor mai buni piloți din lume.

„Întregul paddock vede că există o ambiție reală de a ne dezvolta — de la o echipă care a fost despre supraviețuire, la una care e aici ca să câștige”, a spus Cowell pentru sursa citată.

„Faptul că Max a arătat interes, chiar și doar la nivel mediatic, e măgulitor. El vede că facem mișcările potrivite”, a adăugat Cowell.

Legătura cu Adrian Newey și noua direcție Aston Martin

Nu e o surpriză pentru nimeni din paddock-ul Marelui Circ că după venirea lui Adrian Newey, arhitectul succesului RedBull Racing, echipa din Silverstone a devenit ca un adevărat magnet pentru numele mari din Formula 1.

Verstappen a declarat că urmărește cu interes evoluția proiectului Aston Martin.

Cu toate că are un contract în desfășurare până la finalul sezonului 2028, Verstappen o poate părăsi pe RedBull la jumătatea anului viitor dacă nu se găsește printre primii doi piloți din ierarhia generală a Formulei 1.

Este o clauză de performanță care-i permite să plece de la Milton Keynes înainte de finalul contractului.

„Toto Wolff vorbea despre strângeri de mâini… Eu nu mă pricep nici măcar să fac o ridicare de mâini — chiar și în piscină mă lupt cu asta”, a spus râzând șeful Aston Martin făcând referire la faptul că Mercedes și-a arătat deschis interesul pentru Verstappen.

În 2026, sezonul care va aduce atât de multe modificări la nivel de regulament, Aston Martin va merge pe continuitate: Fernando Alonso și Lance Stroll.

În 2027 rămâne de văzut care va fi direcția celor de la Aston Martin, mai ales dacă proiectul gândit de Adrian Newey va da rezultate. Simplul fapt că Max Verstappen se uită spre echipă e deja o confirmare a potențialului uriaș de creștere.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

