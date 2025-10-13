Piastri zdruncină F1: „Dacă pleacă de la McLaren, schimbă complet grila de start”, transmite Ralf Schumacher

Tensiunile interne de la McLaren îl pot face pe Oscar Piastri să părăsească echipa campioană en-titre de la constructori, cu toate că pilotul australian este lider în ierarhia generală. Ralf Schumacher avertizează că Piastri poate merge la orice echipă din Formula 1 și că o eventuală plecare ar da peste cap grila de start din Marele Circ.

Odată cu apropierea finalul sezonului din Formula 1 tensiunea în garajul McLaren crește simțitor.

Distanța dintre Piastri și Lando Norris este acum de 22 de puncte, cu șase Mari Premii înainte de final.

McLaren este acuzată că-l favorizează pe Norris (pilot britanic de altfel), iar situația îl nemulțumește pe Piastri.

În ultima perioadă s-au tot înmulțit zvonurile conform cărora Oscar este tot mai interesat de o plecare de la McLaren. Pilotul în vârstă de 24 de ani nu duce lipsă de oferte, dimpotrivă.

Fostul pilot Ralf Schumacher a ridicat miza discuțiilor, susținând că Piastri este „genul de talent care poate merge oriunde”.

„Dacă Max Verstappen pleacă, Piastri ar putea conduce un Red Bull. Există o prietenie cu Mark Webber, s-au purtat discuții. Dar și Aston Martin sau Mercedes ar fi opțiuni logice”, a declarat Schumacher pentru Sky Germany.

Nu trebuie uitat faptul că și Ferrari poate deveni interesată de Piastri: Charles Leclerc este nemulțumit de rezultatele modeste și ar putea pleca la finalul sezonului 2026, iar Lewis Hamilton este tot mai aproape de o retragere din Formula 1.

S-a discutat inclusiv despre un schimb la finalul lui 2026: Piastri la Ferrari, iar Leclerc la McLaren.

O eventuală plecare a lui Oscar de la echipa „papaya” ar produce un efect de domino în Formula 1: fiecare echipă de top ar fi cumva obligată să-și reconsidere strategia pentru sezonul 2026-2027.

Cu toate că la începutul anului a semnat un contract multianual cu McLaren, Piastri are ușa deschisă la toate rivalele celor de la Woking.

Pe lângă echipele menționate mai sus, există interes și din partea celor de la Aston Martin: anul 2026 ar putea fi ultimul pentru Fernando Alonso (44 de ani).

În aceste condiții, Aston Martin caută un pilot lider de echipă, iar Piastri ar putea fi soluția salvatoare.

Cu interes din partea marilor echipe din Formula 1, Oscar Piastri este însă sfătuit de Guenther Steiner, fostul șef al celor de la Haas, să rămână la McLaren.

„Nu există un loc mai bun pentru Piastri decât McLaren. McLaren este echipa care i-a oferit platforma ideală. Dacă devine campion mondial, de ce să plece? Nu există un loc mai bun pentru el acum”, este de părere Steiner, citat de sportingnews.com.

Indiferent de decizia pe care o va lua, Piastri s-a transformat dintr-un tânăr promițător într-un pilot capabil să schimbe complet grila Formulei 1, de viitorul său depinzând multe dintre modificările din Marele Circ pentru sezonul 2027.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1