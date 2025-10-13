Reacţii internaţionale la eliberarea ostaticilor israelieni din captivitatea Hamas

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a salutat luni eliberarea a şapte ostatici de către Hamas, subliniind rolul preşedintelui american Donald Trump în această „etapă crucială spre pace”, informează AFP. Între timp, au fost eliberaţi şi restul de 13, conform acordului încheiat între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, transmite Agerpres.

„Eliberarea ostaticilor este un succes major pentru diplomaţie şi o etapă crucială spre pace. Preşedintele Trump a făcut posibil acest succes”, a declarat ea pe platforma X.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări luni că Franţa va juca „un rol cu totul special” în viitoarea guvernanţă a Fâşiei Gaza, „alături” de Autoritatea palestiniană şi a insistat asupra reprezentării palestinienilor în acest proces.

„În ceea ce priveşte guvernanţa, vom avea un rol cu totul special pentru a fi alături de Autoritatea palestiniană şi a veghea ca ea să aibă partea sa, dar şi ca ea să-şi facă reformele pentru ziua de după”, a afirmat el la sosirea la Sharm el-Sheikh în Egipt pentru un summit ce va fi coprezidat de preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va fi „prezent la acest summit”, a adăugat Macron. „Este un semnal foarte bun. Este recunoaşterea rolului Autorităţii palestiniene ca instanţă legitimă”, a declarat el.

La rândul său, China a salutat luni eliberarea ostaticilor de către gruparea palestiniană Hamas, prima etapă a planului preşedintelui Trump de a pune capăt celor doi ani de război.

„China salută şi susţine toate eforturile propice revenirii la pace şi la o diminuare a crizei umanitare”, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lian Jian, într-o conferinţă de presă. „Prioritatea cea mai presantă este instaurarea cât mai repede posibil a unei încetări a focului complete şi durabile”, a adăugat el, reiterând poziţia în principiu a Chinei în favoarea unei soluţii cu două state.