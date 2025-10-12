Furtună în garajul Ferrari: Personalul, nemulțumit de direcția impusă de șeful Fred Vasseur

La Ferrari nu este deloc liniște și nici nu avea cum să fie altfel după un sezon în care Scuderia nu a reușit vreo victorie. The Race transmite că nemulțumirea în interiorul echipei de Formula 1 este una evidentă după o serie de decizii tehnice aprobate de Fred Vasseur, directorul echipei.

Echipa din Maranello riscă să încheie sezonul 2025 fără vreo victorie, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2021.

Charles Leclerc și Lewis Hamilton s-au tot plâns pe durata acestui sezon de monopostul SF-25. Rivalele sunt la o distanță importantă: McLaren este deja campioană la constructori, în timp ce RedBull Racing și Mercedes sunt cu un pas în fața echipei de la Maranello.

Concret, marea nemulțumire a personalului de la Ferrari este îndreptată împotriva lui Fred Vasseur.

Șeful Scuderiei, împreună cu Loic Serra, directorul tehnic, a luat decizia de a se concentra pe dezvoltarea SF-25 exclusiv pe suspensia spate. O mișcare care s-a dovedit un eșec, rezultatele vorbind de la sine despre acest lucru.

„Noua suspensie spate nu a adus niciun câștig măsurabil”, notează sursa, în timp ce Hamilton și Leclerc ar fi nemulțumiți de faptul că nu au fost luate în calcul alte direcții aerodinamice.

Ferrari a luat decizia de a renunța dezvoltarea aripii față după schimbarea regulilor de flexare din Spania, iar o nouă podea, planificată pentru Baku, nu a mai fost implementată pe monopostul roșu.

În antiteză, RedBull și Mercedes au continuat să dezvolte în această direcție, iar rezultatele sunt evidente.

Nemulțumiri nu sunt doar în interiorul Scuderiei, legendarul Mario Andretti (fost pilot al Scuderiei și campion mondial în 1978) vorbind despre scăderea încrederii în actualul lider al Ferrari.

„Mi-am pierdut încrederea în Fred Vasseur la Ferrari”, a spus Andretti, citat de f1oversteer.com, avertizând că sezonul următor ar putea fi decisiv pentru mandatul francezului.

Contractul lui Vasseur a fost prelungit recent, dar presiunea din partea fanilor este tot mai mare: Ferrari a cucerit ultimul titlu la piloți în 2007, prin Kimi Raikkonen, iar la constructori în 2008.

Mult prea puțin pentru pretențiile celei mai galonate echipe de pe grila de start a Formulei 1.

În plus, sunt tot mai multe zvonuri care-l dau pe Charles Leclerc plecând de la Ferrari după sezonul 2026, iar pe Lewis Hamilton retrăgându-se dacă anul viitor va fi tot unul dezastruos pentru Scuderie.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1