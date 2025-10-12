G4Media.ro
Doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident pe DN…

Sursa foto: Pixabay

Doi tineri de 25 de ani au murit într-un accident pe DN 1 C

Doi tineri de aproximativ 25 de ani au murit, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 1 C, în judeţul Cluj. Maşina în care se aflau s-a ciocnit cu un camion care transporta chereste, transmite News.ro.

ISU Cluj a intervenit, duminică, pe DN 1 C, la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Câţcău.

În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren care transporta chereste. Un bărbat a fost încarcerat în autoturism.

”În afara autoturismului a fost găsită o femeie, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viaţa. Bărbatul a fost extras din autoturism de către pompieri”, a transmis ISU Cluj.

Pompierii au transmis că cele două victime declarate decedate aveau aproximativ 25 de ani.

Conducătorul autotrenului a refuzat transportul la spital.

Poliţiştii sunt la faşa locului şi încearcă să stabilească cum s-a produs evenimentul, trafic în zonă fiind complet blocat.

