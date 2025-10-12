Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis, duminică seară, ISU Braşov.

La faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că un bărbat de 46 de ani se află în comă, fiind intubat şi ventilat mecanic.

A doua victimă, un bărbat de 48 de ani, se află în stop cardio-respirator, pentru care se efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.

Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat cu cei doi.