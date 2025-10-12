G4Media.ro
Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul…

ambulanta autospeciala smurd 112
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare

12 Oct

Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat, transmite News.ro.

”Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis, duminică seară, ISU Braşov.

La faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că un bărbat de 46 de ani se află în comă, fiind intubat şi ventilat mecanic.

A doua victimă, un bărbat de 48 de ani, se află în stop cardio-respirator, pentru care se efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.

Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat cu cei doi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

