Doi bărbați găsiți inconștienți în curte, la Șercaia. Unul în comă, altul în stop cardio-respirator – anchetă în desfășurare
Autorităţile intervin, duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat, transmite News.ro.
”Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis, duminică seară, ISU Braşov.
La faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.
În urma evaluării medicale, s-a constatat că un bărbat de 46 de ani se află în comă, fiind intubat şi ventilat mecanic.
A doua victimă, un bărbat de 48 de ani, se află în stop cardio-respirator, pentru care se efectuează în aceste momente manevre de resuscitare.
Deocamdată nu se ştie ce s-a întâmplat cu cei doi.
