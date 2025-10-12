Muntele devine muzeu într-o veche stație de telecabină. Legendarul Reinhold Messner deschide al șaptelea muzeu la mare altitudine, în Dolomiți

Un nou muzeu de alpinism a fost inaugurat în Dolomiți, la altitudine mare, de legendarul alpinist Reinhold Messner, centru care oferă o combinație de cultură montană, artă și istorie personală.

Messner Haus, situat pe Muntele Elmo, lângă satul Sexten din Tirolul de Sud, nu se află în centrul unui oraș, ci într-o fostă stație de telecabină transformată într-un spațiu sustenabil și accesibil publicului, scrie BBC. Muzeul găzduiește unelte de alpinism, fotografii, jurnale și obiecte personale ale lui Messner, oferind o incursiune în viața și aventurile celebrului alpinist italian.

Vizitatorii pot admira și o panoramă spectaculoasă asupra Dolomiților, cu vârfuri abrupte și creste de calcar, precum și o statuie a lui Messner, realizată de artistul slovac Štefan Papčo, evocând ascensiunea solo a vârfului Nanga Parbat din 1978.

Aceasta se adaugă altor șase muzee fondate de Messner în Tirolul de Sud, toate situate în locuri spectaculoase, ca puncte de atracție pentru pasionații de natură și alpinism.

„Visul meu este să păstrez spiritul original al alpinismului și să transmit cunoștințele mele generațiilor viitoare”, a declarat Reinhold Messner.

Reinhold Messner este un alpinist legendar italian, considerat unul dintre cei mai mari alpiniști din toate timpurile.

Messner a fost primul care a escaladat singur și fără oxigen toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale lumii și este cunoscut pentru expedițiile sale extreme în Himalaya, Groenlanda și Antarctica, precum și pentru promovarea culturii montane prin muzeele sale.