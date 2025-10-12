Federația de Gimnastică din Israel contestă interdicția Indoneziei pentru sportivii săi

Federația de Gimnastică din Israel a anunțat că va contesta decizia Indoneziei de a bloca participarea gimnaștilor israelieni la un campionat mondial, calificând măsura luată de țara musulmană cu cea mai mare populație din lume drept „scandalos”, informează Reuters.

Națiunea din Asia de Sud-Est a declarat vineri că a refuzat vizele gimnaștilor israelieni, ca urmare a unui val de nemulțumire legat de ofensiva militară israeliană din Gaza, ceea ce le-a interzis sportivilor israelieni să participe la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din Jakarta, programat în această lună.

Într-un comunicat transmis prin e-mail sâmbătă seara, federația israeliană a descris decizia Indoneziei ca fiind „atât scandalosă, cât și profund îngrijorătoare pentru integritatea sportului internațional”.

Federația a depus o contestație urgentă la Curtea de Arbitraj Sportiv, solicitând emiterea unei ordonanțe care să permită sportivilor israelieni, inclusiv medaliatul cu aur olimpic Artem Dolgopyat, să participe la competiție.

„Intenționăm să contestăm această decizie prin toate mijloacele disponibile”, a declarat grupul.

Indonezia, care nu are relații diplomatice oficiale cu Israelul, a invocat obiecțiile unor grupuri precum un consiliu de clerici islamiști și guvernul local din Jakarta, unde se va desfășura campionatul începând cu 19 octombrie, pentru a justifica interdicția aplicată sportivilor.

Războiul de doi ani a stârnit critici puternice în Indonezia. Un armistițiu intermediat de SUA în conflict părea să fie respectat sâmbătă, iar președintele Donald Trump era așteptat să participe luni la un summit în Egipt, menit să finalizeze termenii unui acord de pace permanent.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când militanți conduși de gruparea palestiniană Hamas au atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane, majoritatea civili, și capturând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Ofensiva ulterioară a Israelului a provocat moartea a peste 67.000 de persoane, în mare parte civili, conform autorităților din Gaza.