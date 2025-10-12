G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Speranţa de viaţă globală a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de…

Sursa foto: Știrile ProTV

Speranţa de viaţă globală a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19. Femeile trăiesc în medie 76,3 ani, bărbaţii 71,5 ani

Articole12 Oct 0 comentarii

Speranţa de viaţă la nivel global a revenit în 2023 la nivelurile înregistrate înainte de pandemia de Covid-19, crescând la 76,3 ani pentru femei şi 71,5 ani pentru bărbaţi, conform Global Burden of Disease, un studiu de lungă durată privind mortalitatea, citat duminică de dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Din 1950, speranţa de viaţă a crescut cu peste 20 de ani pentru ambele sexe.

Totuşi, în timp ce ratele mortalităţii au scăzut în general, decesele în rândul adolescenţilor şi tinerilor adulţi din America de Nord şi de Sud au crescut, în principal din cauza sinuciderilor şi a consumului de droguri sau alcool, au constatat cercetătorii conduşi de Christopher Murray de la Universitatea Washington din Seattle.

Datele au apărut duminică în revista ştiinţifică The Lancet. Noua analiză are la bază 310.000 de surse de date din întreaga lume, estimările fiind produse pentru 204 de ţări şi teritorii.

La nivel global, speranţa de viaţă a femeilor a crescut de la 51,2 ani în 1950 la 76,3 ani în 2023, iar cea a bărbaţilor de la 47,9 la 71,5 ani.

Conform unei estimări publicate în luna mai, pe baza datelor studiului, bărbaţii născuţi începând cu 2050 vor câştiga în medie 4,9 ani de viaţă, comparativ cu 4,2 ani pentru femei.

Speranţa de viaţă continuă să varieze foarte mult, de la aproximativ 83 de ani pentru ambele sexe în ţările cu venituri mari la aproximativ 62 de ani în Africa Subsahariană.

Covid-19, principala cauză de deces la nivel mondial în 2021, a scăzut pe locul 20 în 2023. Cardiopatia ischemică, sau reducerea fluxului sanguin către inimă, a fost principala cauză de deces, urmată de accident vascular cerebral şi boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Alte cauze principale de deces au fost infecţiile căilor respiratorii inferioare, tulburările neonatale, boala Alzheimer, cancerul pulmonar, diabetul şi boala renală cronică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Curtea de Conturi a României lansează un audit privind violența împotriva femeilor și femicidul / Ce măsuri au luat instituțiile statului român? 

Articole9 Oct • 308 vizualizări
0 comentarii

Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au bătut pe angajatele care încercau să recupereze bunurile

Articole5 Oct • 3.381 vizualizări
1 comentariu

Talibanii interzic cărţile scrise de femei în universităţile afgane/ În afara legii este și predarea drepturilor omului și a hărțuirii sexuale

Articole19 Sep 2025 • 548 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.