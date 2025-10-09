Curtea de Conturi a României lansează un audit privind violența împotriva femeilor și femicidul / Ce măsuri au luat instituțiile statului român?

Curtea de Conturi a României a anunțat joi declanșarea unui audit al performanței privind măsurile adoptate de instituțiile statului pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, inclusiv a cazurilor de femicid. Potrivit unui comunicat, emersul urmărește evaluarea modului în care autoritățile asigură protecția victimelor, aplicarea sancțiunilor împotriva agresorilor și eficiența programelor de reintegrare socială.

Potrivit instituției, etapa actuală de documentare vizează colectarea de date privind utilizarea resurselor publice și conformarea la obligațiile internaționale și europene. Auditul va analiza și gradul de coordonare între instituțiile responsabile – de la ANES și MAI la Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, DGASPC și autoritățile locale. De asemenea, va fi evaluată accesibilitatea serviciilor pentru victime, precum adăposturi, consiliere psihologică, ordine de protecție sau sistemele electronice de monitorizare.

„Este esențial să avem curajul de a recunoaște și a aduce în prim-plan problemele reale cu care ne confruntăm ca societate. Ne dorim ca, prin acest audit, să oferim autorităților o imagine clară și completă a situației actuale, astfel încât concluziile și recomandările rezultate să sprijine măsuri concrete, în beneficiul victimelor și al familiilor acestora”, a declarat Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi.

Subiectul a fost discutat în plenul instituției, în prezența lui Matanyahu Engleman, Controlor General de Stat și Ombudsman al Israelului, totodată președinte al EUROSAI. Oficialul israelian a prezentat experiența țării sale în auditarea politicilor privind violența domestică și a subliniat importanța cooperării internaționale în domeniul auditului public.

Cu această ocazie, Curtea de Conturi a României și EUROSAI au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea colaborării bilaterale, schimb de bune practici și dezvoltarea capacității instituțiilor de audit public extern.