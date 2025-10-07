G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

S-a prăbușit ultimul zid din vechiul han de la Pietrele lui Solomon…

Sursa foto: Biz Brașov

S-a prăbușit ultimul zid din vechiul han de la Pietrele lui Solomon / Clădirea se afla în proprietatea unui om de afaceri irlandez, stabilit la Brașov

Articole7 Oct 0 comentarii

Brașovul și-a pierdut unul dintre simbolurile orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.
Oricine a ajuns la Pietrele lui Solomon a remarcat clădirea care adăpostea vechiul han, în special datorită unei picturi cu Regele Solomon călare.
De fapt, de la o istorioară cu Regele Solomon își trage numele zona frecventată de brașoveni pentru relaxare și distracție. Duminică, însă, ultimul zid al clădirii, tocmai cel pe care se afla pictura, s-a prăbușit.
Clădirea se afla în proprietatea unui om de afaceri irlandez, stabilit la Brașov și care mai deține și o bună parte din terenul din jurul acesteia.
Este o construcție care datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, însă nu a fost declarată monument istoric.
Din acest motiv, autoritățile nu au putut interveni pentru salvarea clădirii, în momentul în care era evident că ea se va prăbuși. Tot ce a putut face Primăria Brașov, prin intermediul Direcției Fiscale, a fost să suprataxeze proprietarul pentru fațada neîngrijită.
Din 2023, acesta a fost nevoit să plătească de 5 ori cât plătea înainte, din cauza stării precare a clădirii care era, practic, o ruină. Pentru omul de afaceri nu a fost, însă, o problemă, așa că a lăsat-o să se degradeze în continuare, până la prăbușirea de duminică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.