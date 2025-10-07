S-a prăbușit ultimul zid din vechiul han de la Pietrele lui Solomon / Clădirea se afla în proprietatea unui om de afaceri irlandez, stabilit la Brașov

Brașovul și-a pierdut unul dintre simbolurile orașului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Oricine a ajuns la Pietrele lui Solomon a remarcat clădirea care adăpostea vechiul han, în special datorită unei picturi cu Regele Solomon călare.

De fapt, de la o istorioară cu Regele Solomon își trage numele zona frecventată de brașoveni pentru relaxare și distracție. Duminică, însă, ultimul zid al clădirii, tocmai cel pe care se afla pictura, s-a prăbușit.

Clădirea se afla în proprietatea unui om de afaceri irlandez, stabilit la Brașov și care mai deține și o bună parte din terenul din jurul acesteia.

Este o construcție care datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, însă nu a fost declarată monument istoric.

Din acest motiv, autoritățile nu au putut interveni pentru salvarea clădirii, în momentul în care era evident că ea se va prăbuși. Tot ce a putut face Primăria Brașov, prin intermediul Direcției Fiscale, a fost să suprataxeze proprietarul pentru fațada neîngrijită.

Din 2023, acesta a fost nevoit să plătească de 5 ori cât plătea înainte, din cauza stării precare a clădirii care era, practic, o ruină. Pentru omul de afaceri nu a fost, însă, o problemă, așa că a lăsat-o să se degradeze în continuare, până la prăbușirea de duminică.