Brașovul, printre cele mai sigure 40 de orașe din lume în 2025, conform clasamentului RankingRoyals

Conform RankingRoyals, Brașovul se plasează în top 40 cele mai sigure orașe din lume în 2025, depășind destinații celebre. Află ce loc ocupă și cum a fost calculat scorul, scrie newsbv.ro

Brașovul realizează o performanță remarcabilă în anul 2025, fiind inclus în clasamentul „World’s Safest Cities in 2025” realizat de platforma de analiză RankingRoyals. Orașul de sub Tâmpa se plasează printre primele 40 de metropole la nivel global, consolidându-și statutul de destinație de top nu doar pentru turism, ci și pentru calitatea vieții și securitatea cetățenilor.

Conform datelor extrase din clasamentul citat, Brașovul obține un Scor de Siguranță (Safety Index Score) de 74.8, poziționându-se pe locul 40 la nivel mondial.

Scorul de 74.8 plasează Brașovul deasupra multor orașe europene și internaționale cunoscute. De exemplu, în topul analizat, Brașovul se află la mică distanță de Helsinki, Finlanda (75.1), și cu un scor comparabil cu cel al unor capitale importante.

lasamentul este dominat de orașe din Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi, Dubai, Ajman) și Elveția (Bern, Zürich), renumite pentru standardele extrem de înalte de siguranță. Citește mai mult pe newsbv.ro