Prima tranzacţie imobiliară din România în care plata s-a realizat cu criptomonede, la o valoare de 369.000 de euro, s-a înregistrat în Braşov

Prima tranzacţie imobiliară din România, în care plata unui apartament s-a realizat prin criptomonede, la o valoare de 369.000 de euro, s-a înregistrat în Braşov, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri Agerpres de Romania Sotheby’s International Realty.

Valoarea tranzacţiei a fost convertită în EURe, o monedă digitală reglementată, acoperită 1 la 1 de euro reali, transmite Agerpres.

Apartamentul tranzacţionat se află în centrul istoric al oraşului Braşov, într-o clădire cu acces direct din strada Republicii, recent renovată, păstrând elementele arhitecturale originale şi adoptând un design inspirat din filosofia japoneză wabi-sabi, care pune accent pe simplitate, naturaleţe şi autenticitate.

Potrivit sursei citate, plata activului a fost procesată prin Monerium, instituţie autorizată în Spaţiul Economic European să emită e-money pe blockchain.

Practic, cumpărătorul a realizat plata în criptomonede, după care instituţia financiară Monerium a convertit instant suma în EURe, bani electronici reglementaţi, iar valoarea a fost decontată prin sistemul bancar tradiţional, fiind transferată către contul vânzătorului sub forma de euro.

„Pentru noi, la Romania Sotheby’s International Realty, a fost o experienţă valoroasă şi un pas firesc în direcţia digitalizării şi modernizării pieţei. Tranzacţiile în care blockchain-ul se întâlneşte cu real estate-ul clasic nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci o realitate concretă – atunci când sunt făcute transparent, reglementat şi cu parteneri de încredere”, a declarat, în comunicat, Cristian Şoaită, business development director.

La nivel internaţional, casa de licitaţii Sotheby’s a deschis calea plăţilor în criptomonede. Astfel, în 2021, „Love is in the Air” a artistului Banksy a devenit prima lucrare fizică achitată cu criptomonede într-o tranzacţie reglementată, evaluată la 12,9 milioane de dolari.

Recent, în luna februarie a acestui an, licitaţia „Origins” din Diriyah, din Arabia Saudită, a fost primul eveniment în care toate loturile au avut posibilitatea de a fi achitate în cryptomonede.

Romania Sotheby’s International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.