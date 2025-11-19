G4Media.ro
Prima tranzacţie imobiliară din România în care plata s-a realizat cu criptomonede, la o valoare de 369.000 de euro, s-a înregistrat în Braşov

Prima tranzacţie imobiliară din România, în care plata unui apartament s-a realizat prin criptomonede, la o valoare de 369.000 de euro, s-a înregistrat în Braşov, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri Agerpres de Romania Sotheby’s International Realty.

Valoarea tranzacţiei a fost convertită în EURe, o monedă digitală reglementată, acoperită 1 la 1 de euro reali, transmite Agerpres.

Apartamentul tranzacţionat se află în centrul istoric al oraşului Braşov, într-o clădire cu acces direct din strada Republicii, recent renovată, păstrând elementele arhitecturale originale şi adoptând un design inspirat din filosofia japoneză wabi-sabi, care pune accent pe simplitate, naturaleţe şi autenticitate.

Potrivit sursei citate, plata activului a fost procesată prin Monerium, instituţie autorizată în Spaţiul Economic European să emită e-money pe blockchain.

Practic, cumpărătorul a realizat plata în criptomonede, după care instituţia financiară Monerium a convertit instant suma în EURe, bani electronici reglementaţi, iar valoarea a fost decontată prin sistemul bancar tradiţional, fiind transferată către contul vânzătorului sub forma de euro.

„Pentru noi, la Romania Sotheby’s International Realty, a fost o experienţă valoroasă şi un pas firesc în direcţia digitalizării şi modernizării pieţei. Tranzacţiile în care blockchain-ul se întâlneşte cu real estate-ul clasic nu mai sunt o proiecţie de viitor, ci o realitate concretă – atunci când sunt făcute transparent, reglementat şi cu parteneri de încredere”, a declarat, în comunicat, Cristian Şoaită, business development director.

La nivel internaţional, casa de licitaţii Sotheby’s a deschis calea plăţilor în criptomonede. Astfel, în 2021, „Love is in the Air” a artistului Banksy a devenit prima lucrare fizică achitată cu criptomonede într-o tranzacţie reglementată, evaluată la 12,9 milioane de dolari.

Recent, în luna februarie a acestui an, licitaţia „Origins” din Diriyah, din Arabia Saudită, a fost primul eveniment în care toate loturile au avut posibilitatea de a fi achitate în cryptomonede.

Romania Sotheby’s International Realty este singura companie de consultanţă imobiliară din România specializată în promovarea şi tranzacţionarea proprietăţilor istorice şi artistice, parte a patrimoniului identitar românesc: palate, castele, conace şi vile vechi de secole.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. articol platit de crypto , am vazut cu totii ca pica , stim

