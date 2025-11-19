Casa Albă, acuzată că a intervenit în favoarea lui Andrew Tate, acuzat de trafic sexual, în timpul unei anchete federale

Influencerul online Andrew Tate, care se autodescrie drept misogin și are milioane de fani tineri de sex masculin, era acuzat de trafic sexual cu femei în trei țări când el și fratele său au părăsit România pentru a vizita Statele Unite, scrie publicația americană de investigații ProPublica.

„Frații Tate vor fi liberi, Trump este președinte. Vremurile bune s-au întors”, a postat Tate pe X înainte de călătoria din februarie.

Dar când frații Tate au sosit cu avionul privat în Fort Lauderdale, Florida, s-au trezit imediat din nou în vizorul forțelor de ordine, deoarece oficialii Vămii și Protecției Frontierelor le-au confiscat dispozitivele electronice.

De data aceasta, au avut un aliat puternic care le-a venit în ajutor. În culise, Casa Albă a intervenit în favoarea lor.

Interviurile și înregistrările analizate de ProPublica arată că un oficial al Casei Albe le-a cerut oficialilor de rang înalt ai Departamentului Securității Interne să le înapoieze dispozitivele fraților la câteva zile după ce acestea fuseseră confiscate. Oficialul care a transmis mesajul, Paul Ingrassia, este un avocat care i-a reprezentat anterior pe frații Tate înainte de a se alătura Casei Albe, unde lucra ca ofițer de legătură al DHS.

În cererea sa scrisă, a cărei copie a fost analizată de ProPublica, Ingrassia a mustrat autoritățile pentru acțiunea întreprinsă, spunând că confiscarea dispozitivelor fraților Tate nu a fost o utilizare eficientă a timpului și a resurselor. El a subliniat că cererea de returnare a dispozitivelor electronice fraților Tate provenea de la Casa Albă.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de cazuri de aplicare a legii în care Casa Albă a lui Trump s-a implicat pentru a-și ajuta prietenii și a-și viza dușmanii. De la preluarea celui de-al doilea mandat, Trump a îndemnat Departamentul de Justiție să îi urmărească pe oficialii aleși care l-au investigat pe el și afacerile sale și a grațiat o serie de aliați politici. Andrew Tate este unul dintre cei mai proeminenți membri ai așa-numitei „manosfere”, o colecție de influenceri, podcasteri și creatori de conținut care au contribuit la atragerea tinerilor alegători de sex masculin către Trump. Știrea intervenției Casei Albe în numele fraților Tate vine în contextul în care Trump este criticat pentru legăturile sale cu notoriul pedofil Jeffrey Epstein și pentru eforturile recente ale administrației sale de a opri publicarea așa-numitelor dosare Epstein.

Intervenția lui Ingrassia în numele lui Tate și al fratelui său, Tristan, a provocat îngrijorare în rândul oficialilor DHS, care se temeau că ar putea interfera cu o anchetă federală dacă ar fi urmat instrucțiunile, potrivit interviurilor și capturilor de ecran ale comunicărilor dintre oficiali.

Un oficial implicat, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a evita represaliile, a declarat că a fost dezgustat de „nerușinarea și așteptările arogante de complicitate” ale cererii.

„Era atât de jignitor pentru ceea ce facem cu toții aici, pentru a respecta legea și a proteja poporul american”, a spus persoana respectivă. „Nu vrem să fim văzuți ca făcând favoruri.”

Nu este clar de ce forțele de ordine au vrut să examineze dispozitivele, ce au descoperit în urma analizei sau dacă intervenția lui Ingrassia a împiedicat vreo anchetă. Casa Albă și DHS au refuzat să răspundă la întrebări despre incident.

Însă experții în aplicarea legii au spus că este foarte neobișnuit ca Casa Albă să se implice în anumite confiscări la frontieră sau să ceară autorităților să renunțe la custodia unor potențiale probe într-o anchetă.

„Nu am auzit niciodată de așa ceva în cei 30 de ani de carieră”, a spus John F. Tobon, director adjunct pensionat al Homeland Security Investigations, care analizează de obicei conținutul dispozitivelor electronice după ce acestea sunt confiscate de Customs and Border Protection.

„Pentru oricine ar spune că această cerere vine de la Casa Albă, pare o tactică de intimidare.”

Tobon a spus că, chiar dacă autoritățile s-ar fi opus cererii lui Ingrassia, faptul că știau că Casa Albă se opunea acțiunilor lor le-ar fi putut face să fie mai puțin agresive decât ar fi fost în mod normal: „Oricând cineva se simte intimidat sau ca și cum nu ar fi liber să urmeze procedura, acest lucru va rămâne în mintea lui din cauza consecințelor. În această administrație, consecințele sunt diferite, oamenii sunt concediați.”

Samuel Buell, profesor la Facultatea de Drept a Universității Duke și fost procuror federal, a numit presiunea exercitată în numele familiei Tate „un alt punct de referință” în politizarea aplicării legii de către Casa Albă.

„Acest lucru nu ar fi fost considerat adecvat sau acceptabil înainte de 2025”, a spus Buell. „Există aici un model de abatere severă de la normele preexistente… care sunt aruncate la o parte fără milă.”

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, a spus că nu știe ce s-a întâmplat cu dispozitivele, dar că clienții săi încă nu le-au primit înapoi. El a spus că nu este clar dacă ancheta asupra conținutului lor continuă.

Clienții săi, a spus el, sunt nevinovați și nu existau materiale ilicite pe dispozitivele lor electronice. „Au existat multiple anchete împotriva lor și nu s-a ajuns la niciun rezultat”, a spus McBride.

Ingrassia a lucrat la firma lui McBride înainte de a se alătura Casei Albe, iar McBride a recunoscut că a vorbit „din când în când cu Paul”, dar nu-și amintește să fi discutat cu el despre dispozitivele confiscate. Ingrassia, a spus el, nu le-a acordat niciodată fraților Tate un tratament special de când s-a alăturat administrației Trump.

Casa Albă a refuzat să răspundă la întrebări cu privire la faptul dacă Ingrassia a acționat pe cont propriu sau a reprezentat dorințele Casei Albe.

Într-un scurt interviu acordat ProPublica, Ingrassia a negat că ar fi încercat să-i ajute pe Tate, înainte de a închide telefonul. „Nu a existat nicio intervenție. Nu s-a întâmplat nimic”, a spus el. „Nu a fost nimic.”

Avocatul lui Ingrassia, Edward Paltzik, a declarat într-un mesaj text: „Domnul Ingrassia nu a ordonat niciodată ca dispozitivele fraților Tate să le fie returnate și nici nu a spus – și nici nu ar fi spus vreodată – că o astfel de directivă a venit de la Casa Albă. Această poveste este ficțiune, pur și simplu nu este adevărată.”

Când a fost întrebat dacă Ingrassia a cerut autorităților să returneze dispozitivele, chiar dacă nu le-a ordonat acest lucru, Paltzik a refuzat să comenteze, explicând că „cuvântul „a cere” este inadecvat, deoarece nu are sens în acest context. Fie a ordonat ceva, fie nu a ordonat. Și, așa cum am spus, NU a ordonat nimic.”

Un purtător de cuvânt al DHS nu a răspuns la întrebări specifice despre intervenție sau despre impactul pe care l-ar fi putut avea asupra unei anchete, spunând doar într-o declarație că Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor „a efectuat o inspecție 100% a bagajelor și a reținut toate dispozitivele electronice atunci când frații Tate au intrat în țară. Dispozitivele electronice au fost reținute și predate anchetatorilor de la Securitatea Internă în scopul inspectării”.

Activitatea lui Ingrassia la mica firmă de avocatură a lui McBride din New York includea reprezentarea fraților Tate. El a lăudat „abilitățile fizice” ale lui Andrew Tate pe rețelele de socializare, împreună cu „voința și spiritul” său, numindu-l „întruchiparea idealului antic al excelenței”.

Experții în etică au afirmat că, atunci când oficialii guvernamentali iau măsuri în beneficiul foștilor clienți, acest lucru subminează încrederea publicului.

„Statul de drept nu poate fi aplicat dacă depinde de clientelism”, a declarat Virginia Canter, fost avocat specializat în etică guvernamentală, care a lucrat în administrațiile ambelor partide. „Intervenția unui membru al Casei Albe care a avut o relație profesională și o anumită relație personală cu clientul ridică semne de întrebare cu privire la imparțialitate.”

Trump l-a nominalizat pe Ingrassia pentru a conduce Biroul Consilierului Special, dar șansele avocatului în vârstă de 30 de ani de a fi confirmat de Senat s-au prăbușit după ce Politico a raportat că acesta a trimis o serie de mesaje text rasiste colegilor republicani și s-a descris pe sine ca având „o tendință nazistă”. Paltzik, avocatul său, a ridicat îndoieli cu privire la autenticitatea mesajelor, dar a spus că „chiar dacă mesajele sunt autentice, ele sunt în mod clar umor autoironic și satiric”.

Într-o postare pe X în care anunța că se retrage din audierea de confirmare a Senatului deoarece nu era susținut de suficienți legislatori republicani, Ingrassia a spus că va „continua să servească președintele Trump și această administrație pentru a face America din nou măreață”.

Săptămâna trecută, Ingrassia a anunțat că va ocupa o nouă funcție în cadrul administrației, după ce Trump l-a chemat în biroul său și i-a cerut să ocupe funcția de consilier general adjunct la Administrația Serviciilor Generale.

Nu este clar ce a determinat autoritățile să confiște dispozitivele familiei Tate, dar pragul pentru percheziționarea dispozitivelor electronice este semnificativ mai scăzut pentru cei care intră în SUA în comparație cu cei care se află deja în țară, chiar dacă sunt cetățeni.

După confiscare, conținutul a fost examinat de agenții federali ai Homeland Security Investigations, potrivit oficialului implicat. Un oficial al Homeland Security, care a cerut să rămână anonim deoarece nu avea permisiunea de a vorbi public, a confirmat că agenții HSI au examinat conținutul.

Familia Tate a părăsit Statele Unite la sfârșitul lunii martie.

Nu au fost formulate acuzații penale împotriva fraților în Statele Unite, deși un avocat care reprezintă patru inculpați anonimi dați în judecată de aceștia în Florida a depus în acest an documente la tribunal care sugerează că procurorii federali din districtul sudic al New Yorkului îi anchetau pe cei doi. Nu au fost făcute publice alte detalii, iar un purtător de cuvânt al procuraturii a refuzat să comenteze.

Într-un interviu acordat podcasterului conservator Candace Owens la scurt timp după aterizarea în Florida, Andrew Tate a dezvăluit că dispozitivele sale au fost confiscate, spunând că acestea au fost luate după ce a refuzat să le dea vameșilor parolele sale.

Tate, care s-a născut în SUA, dar și-a petrecut o mare parte din copilărie în Marea Britanie înainte de a se muta ca adult în România, s-a plâns că drepturile sale au fost încălcate, numindu-se „una dintre cele mai nevinovate persoane de pe planetă”.

El a mai spus că autoritățile nu vor găsi nimic pe dispozitivele sale: „Credeți că dorm cu un telefon plin de dovezi? Credeți că nu-mi șterg telefonul în fiecare seară? Credeți că sunt prost? Veniți să mă prindeți”.

În acel interviu, Tate nu a menționat că un oficial al Casei Albe a intervenit în numele său și a identificat în mod eronat autoritățile statale din Florida ca fiind responsabile pentru confiscarea dispozitivelor sale.

La scurt timp după aterizarea fraților Tate pe 27 februarie, guvernatorul Ron DeSantis și procurorul general al statului James Uthmeier au anunțat că autoritățile din Florida au deschis o anchetă asupra fraților. Uthmeier a declarat că biroul său „a obținut și executat citații și mandate” și a calificat comportamentul fraților drept „atroce”.

„ Acești tipi au recunoscut public că au participat la ceea ce pare a fi solicitare, trafic și exploatare sexuală a femeilor din întreaga lume”, a declarat el la momentul respectiv. „Nu vom accepta acest lucru.”

Stadiul anchetei din Florida nu este clar. Un purtător de cuvânt al procurorului general din Florida a refuzat să comenteze.

Acuzațiile de abuz sexual și violență l-au vizat pe Andrew Tate aproape de când a intrat în atenția publicului. În 2016, Tate a fost dat afară din distribuția versiunii britanice a reality show-ului „Big Brother”, în momentul în care a apărut un videoclip în care el lovea o femeie cu o curea. Tate a spus că el și femeia glumeau.

Profilul lui Tate a crescut după aceea, iar el a început să adune adepți ca guru al tinerilor. El s-a aliniat rapid mișcării MAGA a lui Trump, care era atunci la început.

„Familia Tate îl susține pe Trump ÎN TOTALITATE. MAGA!”, a postat el pe rețelele de socializare după ce s-a întâlnit cu Donald Trump Jr. la Trump Tower în 2017.

Tate s-a mutat în România la un an după scurta sa incursiune în reality show-urile TV, în parte, a spus el, pentru că credea că autoritățile de acolo investighează mai puțin agresiv infracțiunile sexuale.

„Nu sunt un… violator, dar îmi place ideea de a putea face ce vreau”, a spus el.

Dar în 2023, procurorii din România i-au acuzat pe frații Tate că au condus o grupare criminală care se ocupa cu traficul de femei, inclusiv unele care au susținut că frații le-au făcut să creadă că sunt interesați de relații, dar în schimb le-au forțat să filmeze videoclipuri pornografice online. Procurorii au mai spus că investighează acuzațiile potrivit cărora frații Tate s-au ocupat cu traficul de minori. Andrew Tate a fost acuzat de viol. Frații Tate au negat acuzațiile, iar acuzațiile inițiale împotriva lor au fost retrimise procurorilor de către o instanță din cauza unor probleme procedurale.

Frații Tate se confruntă cu acuzații similare în Marea Britanie. Autoritățile de acolo au autorizat o serie de acuzații împotriva fraților, inclusiv viol și trafic de persoane, pe baza acuzațiilor aduse de trei femei. În 2024, au fost emise mandate de arestare pentru frați, care au negat acuzațiile, dar autoritățile au declarat că nu vor fi extrădați în Regatul Unit până la finalizarea procedurilor penale în România.

O femeie i-a dat în judecată pe frații Tate în Florida, acuzându-i că au ademenit-o în România pentru a o constrânge să se prostitueze. Frații Tate au negat acuzațiile, iar luna trecută un judecător a respins majoritatea pretențiilor ei, dar i-a permis să depună din nou plângerea.

Anul acesta, Tate a ridiculizat acuzațiile aduse împotriva lui și s-a comparat cu Trump pe X. „România? Niciun caz în Marea Britanie? Niciun caz în SUA? Niciun caz”, a postat el pe X. „Război juridic? – Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de președintele Trump însuși.”

Intervenția în numele fraților Tate nu a fost prima dată când cei din anturajul lui Trump s-au interesat de problemele juridice care îi implicau pe cei doi frați.

În februarie, ministrul de externe al României a declarat că trimisul prezidențial Richard Grenell i-a spus la o conferință internațională pe tema securității, organizată în Germania, că rămâne interesat de soarta fraților Tate. „Nu am perceput această declarație ca pe o presiune”, a spus fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, „ci doar ca o repetare a unei poziții cunoscute”. Grenell a declarat pentru Financial Times că nu a avut „nicio conversație substanțială” cu Hurezeanu, dar că i-a susținut „pe frații Tate, așa cum reiese din tweet-urile mele disponibile public”.