Candidatul lui Trump pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special este retras după apariţia unor mesaje rasiste / Ar fi trimis un mesaj într-un chat de grup cu alţi republicani în care spunea că are ”o tendinţă nazistă”

Paul Ingrassia nu mai este candidatul pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special, au declarat marţi doi oficiali ai Casei Albe pentru CNN, după ce şansele sale de a fi confirmat de Senat s-au prăbuşit în urma apariţiei unor mesaje rasiste pe care le-ar fi trimis într-un grup de chat, transmite CNN, transmite News.ro.

Ingrassia a postat, marţi seară, că se retrage din audierea de confirmare ”pentru că, din păcate, nu am suficiente voturi republicane în acest moment”. El a adăugat că apreciază ”sprijinul copleşitor” pe care l-a primit şi că ”va continua să servească preşedintele Trump şi această administraţie pentru a face America din nou măreaţă!”

Postarea sa a venit la câteva ore după ce liderul majorităţii din Senat, John Thune, a sugerat că Casa Albă va retrage nominalizarea lui Ingrassia în urma informaţiilor despre mesajele text rasiste.

”Cred că vor avea ceva oficial de spus în legătură cu asta, dar ştiţi ce am spus noi şi probabil veţi auzi în curând veşti de la ei”, a declarat el reporterilor de la Casa Albă.

Marţi dimineaţă, un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că nominalizarea sa era ”în curs de examinare”.

Thune a declarat luni seara că speră ca Casa Albă să retragă nominalizarea după ce Politico a relatat despre mesaje.

”Nu va fi aprobat”, a adăugat Thune despre Ingrassia, pe care Trump l-a nominalizat în mai pentru a conduce agenţia independentă însărcinată cu protejarea informatorilor federali şi aplicarea legilor privind funcţia publică.

Ingrassia urma să se prezinte joi în faţa Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului pentru audierea de confirmare, dar un senator republican din comisie anunţase deja că va vota împotriva promovării nominalizării.

”Nu, nu îl susţin”, a declarat, luni seara, senatorul Rick Scott din Florida. Opoziţia lui Scott ar fi dus efectiv la respingerea nominalizării în comisie, presupunând că toţi democraţii s-ar fi alăturat lui.

Marţi, după raportul Politico, KFile de la CNN a raportat că Ingrassia a pierdut sprijinul principalului grup evreiesc care susţinea nominalizarea sa.

Ingrassia, a cărui nominalizare fusese deja supusă unei analize amănunţite, ar fi trimis un mesaj într-un chat de grup cu alţi republicani în care spunea că are ”o tendinţă nazistă” şi că sărbătoarea reverendului Martin Luther King Jr. ar trebui ”aruncată în al şaptelea cerc al iadului”, potrivit Politico, care a văzut discuţia din grup.

Avocatul lui Ingrassia, Edward Andrew Paltzik, a pus iniţial la îndoială autenticitatea mesajelor, dar a adăugat că, dacă sunt autentice, ele au fost menite să fie satirice.

”Se pare că aceste mesaje ar putea fi manipulate sau sunt furnizate fără contextul material. Cu toate acestea, chiar dacă mesajele sunt autentice, ele sunt în mod clar umor autoironic şi satiric, care ironizează faptul că liberalii îi numesc în mod exagerat şi în mod obişnuit pe susţinătorii MAGA «nazisti»”, a scris el într-o declaraţie pentru Politico.

”În realitate, domnul Ingrassia se bucură de un sprijin incredibil din partea comunităţii evreieşti, deoarece evreii ştiu că domnul Ingrassia este cât se poate de departe de a fi nazist”, a adăugat Paltzik.

Într-o declaraţie ulterioară pentru Politico, el a spus că ”există persoane care se ascund în anonimat în timp ce îşi pun în aplicare planurile personale ascunse pentru a-l prejudicia pe domnul Ingrassia cu orice preţ” şi că ”nu recunoaştem autenticitatea niciunui dintre aceste pretinse mesaje”.

KFile a raportat anterior despre istoricul lui Ingrassia de invective rasiste şi discursuri conspirative, precum şi despre afinitatea sa pentru un cunoscut naţionalist alb şi negator al Holocaustului.

Numirea sa a atras atenţia asupra promovării sale anterioare a teoriilor conspiraţioniste şi a tweet-urilor din podcastul său, care includeau apeluri la instituirea legii marţiale după pierderea alegerilor din 2020 de către Trump şi retorica anti-Israel dură îndreptată împotriva Partidului Republican.

Ingrassia a susţinut, de asemenea, în mod public că ”bărbaţii albi heterosexuali” sunt cel mai inteligent grup demografic şi ar trebui să aibă prioritate în educaţie.

În contextul raportului iniţial al KFile din iulie, administraţia Trump a insistat că Ingrassia avea sprijinul ”multor grupuri evreieşti”, enumerând patru dintre acestea, dar majoritatea acestor grupuri au declarat pentru CNN în iulie că nu îl susţin.

Marţi, Morton Klein – preşedintele principalului grup evreiesc care susţinuse nominalizarea lui Ingrassia, Organizaţia Sionistă Americană – a declarat pentru CNN: ”Dacă aceste dezvăluiri din mesaje sunt corecte, nu am altă opţiune decât să-mi retrag imediat sprijinul. În această perioadă de creştere şi intensificare a antisemitismului, este de datoria noastră, a tuturor, să combatem chiar şi cea mai mică urmă de antisemitism sau rasism”.

Ingrassia, care a fost admis în barou abia vara trecută, a efectuat un scurt stagiu la Casa Albă în timpul primului mandat al lui Trump. Anul acesta, Ingrassia a lucrat mai întâi ca agent de legătură al Casei Albe la Departamentul de Justiţie, înainte de a fi, potrivit unor informaţii, îndepărtat şi repartizat la Departamentul de Securitate Internă.

El ar fi marcat o schimbare radicală faţă de foştii şefi ai OSC, un rol conceput pentru a fi independent din punct de vedere politic şi pentru a proteja denunţătorii de represalii. În loc de o lungă experienţă managerială sau în domeniul procuraturii, tipică pentru cei care au deţinut anterior această funcţie, Ingrassia a adus o loialitate ferventă faţă de Trump şi un record lung de declaraţii inflamatorii.