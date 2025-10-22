Muzicienii de pe Broadway ar putea intra în grevă, dacă nu ajung la un acord cu producătorii din industrie

Muzicienii de la teatrele de pe Broadway, New York, au ameninţat marţi că vor intra în grevă dacă nu vor reuşi să ajungă la un acord cu producătorii din această industrie, ca parte a renegocierii în curs de desfăşurare a regulilor care guvernează contractele lor de muncă, informează AFP.

Mai multe zeci de spectacole de teatru şi musicaluri ar putea fi afectate, printre acestea aflându-se producţii celebre precum „Regele Leu”, „Mamma Mia” şi „Aladdin”, potrivit unui comunicat de presă publicat de filiala locală a Federaţiei Americane a Muzicienilor.

„Dacă nu avem un nou contract până joi dimineaţă, suntem pregătiţi să intrăm imediat în grevă. Ne păstrăm totuşi speranţa că vom ajunge la un acord”, au adăugat reprezentanţii acestui sindicat.

Discuţiile urmează să fie reluate miercuri între organizaţia lor şi Broadway League, care reprezintă interesele producătorilor din această industrie fanion pentru economia oraşului New York, ale cărei spectacole atrag milioane de turişti în fiecare an.

Negocierile vizează toate regulile care guvernează contractele de muncă (salarii, asistenţă medicală, siguranţa locului de muncă etc.).

„Negocierile cu bună-credinţă au loc la masa discuţiilor, nu în presă”, au reacţionat reprezentanţii Broadway League. „Îi preţuim pe muzicienii noştri şi ne angajăm să lucrăm cu bună-credinţă pentru a ajunge la un acord echitabil”, au adăugat ei.

Sindicatul actorilor de pe Broadway, Actor’s Equity, a ajuns recent la un acord preliminar, pe care va trebui însă să îl prezinte spre aprobare membrilor săi.