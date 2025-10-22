Secretarul general NATO, Mark Rutte, se întâlnește miercuri cu preşedintele american Donald Trump / Ucraina speră ca SUA să reia sprijinul pentru Kiev

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

NATO a anunţat din scurt că secretarul său general, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri la Washington, relatează dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nu au fost planificate evenimente publice de presă, a menţionat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, marţi seară.

Întâlnirea are loc în contextul eforturilor continue ale lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit săptămâna trecută la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a indicat că sunt planuri pentru o posibilă întâlnire cu liderul de la Kremlin la Budapesta. Mass-media americane, citând surse din administraţia Trump, au relatat însă marţi că întâlnirea de la Budapesta a fost fie suspendată, fie amânată.

Ucraina speră că, dacă Putin nu face concesii, Trump va relua sprijinul pentru Kiev şi va aproba vânzarea către acesta de rachete de croazieră Tomahawk fabricate în SUA.

„Cu cât armele ucrainene ajung mai departe, cu atât va fi mai mare disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului”, a apreciat preşedintele Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat marţi seara.

Sprijinul politic şi militar pentru Ucraina va fi discutat şi vineri, la reuniunea aşa-numitei Coaliţii a Voluntarilor care va avea loc la Londra, prezidată de prim-ministrul britanic Keir Starmer şi de preşedintele francez Emmanuel Macron. Şi Rutte participă de regulă la aceste întâlniri ale principalilor susţinători ai Ucrainei.