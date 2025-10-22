Muzeul Luvru va fi redeschis miercuri, la trei zile după furtul de bijuterii de 88 de milioane de euro / Galeria Apollo, unde a avut loc jaful, rămâne închisă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Muzeul Luvru şi-a redeschis porţile vizitatorilor, miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la spectaculosul jaf comis duminică de patru hoţi care au furat opt bijuterii a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro, transmit agenţiile de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primii vizitatori au început să intre la 09:00, ora obişnuită de deschidere, în cel mai vizitat muzeu din lume.

Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă „o perioadă de timp”, după cum a declarat Muzeul Luvru.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică, iar autorităţile franceze se află de atunci în căutarea celor patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franţei” în timpul unui jaf spectaculos, care a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume.