Cătălin Drulă, care vrea să candideze la Primăria Capitalei, a depus un proiect pentru transpunerea în lege a referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024

Cătălin Drulă, deputat USR care vrea să candideze la Primăria Capitalei, a anunțat miercuri că a depus în Parlament o inițiativă pentru transpunerea în lege a referendumului local propus în 2024 de Nicușor Dan pentru întărirea atribuțiilor primarului general, potrivit unui comunicat.

La referendum, bucureștenii au votat ca repartizarea impozitului pe venit și taxelor locale între Primăria Municipiului București și primăriile de sector să fie aprobată de Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

USR cere procedura de urgență pentru această inițiativă.

La referendum, 64,39% dintre cetățenii care au votat s-au pronunțat „DA” pentru ca decizia privind împărțirea banilor colectați din impozite și taxe locale să fie luată la nivelul întregului municipiu, și nu separat de fiecare sector. Prezența la urne a fost de 40,97%, peste pragul necesar de validare de 30%.

„Este momentul ca voința bucureștenilor să fie pusă în aplicare. Bucureștiul are nevoie de un buget unitar și coerent, care să permită investiții majore în infrastructură, termoficare și transport public. În prezent, sectoarele dispun cumulat de mai multe fonduri decât Primăria Generală, deși aceasta are responsabilități mult mai mari. Această lege repară un dezechilibru și modernizează guvernanța financiară a Capitalei”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, inițiatorul proiectului.

Propunerea legislativă modifică Codul fiscal și Legea finanțelor publice locale, astfel încât:

• toate taxele și impozitele locale colectate în București (impozit pe clădiri și terenuri, mijloace de transport, taxe de publicitate, amenzi, taxe judiciare de timbru etc.) să fie virate la bugetul Municipiului București, nu direct la bugetele sectoarelor;

• impozitul pe venit colectat în Capitală să fie alocat integral Primăriei Municipiului București, urmând ca repartizarea către sectoare să fie stabilită ulterior prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

• sumele să fie distribuite pe baza unor criterii obiective și transparente, precum populația, suprafața sectorului, proiectele de investiții, gradul de colectare a taxelor și nevoile reale ale comunităților locale.

Prin adoptarea acestei legi, Bucureștiul va funcționa cu un buget unic și coordonare financiară centralizată. Acest lucru va spori puterile primarului general, în detrimentul primarilor de sector.

Proiectul nu prevede introducerea de taxe noi și nu majorează nivelul celor existente.

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a decis marți ca alegerile pentru postul de primăr al Capitalei să fie organizate pe 7 decembrie.

Numele vehiculate ca având cele mai mari șanse să fie desemnați candidați sunt Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).