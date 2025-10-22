Un german a descoperit un tezaur de monede romane vechi de 2.000 de ani, pe care l-a păstrat ascuns timp de 8 ani

Un căutător de comori din Germania a descoperit un tezaur din perioada romană ce conţine sute de monede din argint, un inel de aur, o monedă din aur şi câteva lingouri de argint, pe care le-a păstrat ascunse timp de 8 ani pentru că le-a descoperit în condiţii ilegale, folosind un detector de metale fără autorizaţie, transmite miercuri revista Live Science, citată de Agerpres.

Bărbatul a găsit comoara veche de 2.000 de ani cu un detector de metale în 2017, lângă satul Borsum, din districtul Hildesheim din Saxonia Inferioară, nord-vestul Germaniei. El nu avea autorizaţia de a dezgropa artefacte şi nu a raportat descoperirea la momentul respectiv. În schimb, a aşteptat până în aprilie anul acesta pentru a anunţa poliţia şi autorităţile de protecţie a monumentelor din oraşul Hildesheim, potrivit unui comunicat.

Aflând despre tezaur, Oficiul de Stat pentru Conservarea Monumentelor din Saxonia Inferioară a trimis o echipă în locaţia în care s-a aflat comoara pentru a verifica dacă bărbatul a ratat vreun artefact şi pentru a stabili dacă pot afla ceva despre cum a fost îngropată comoara în urmă cu aproximativ două milenii.

La începutul lunii octombrie, oficialii guvernamentali au efectuat o investigaţie arheologică mai cuprinzătoare a zonei şi au găsit încă câteva monede, aducând totalul monedelor de argint la 450 – ceea ce face ca această comoară să fie unul dintre cele mai importante tezaure monetare romane descoperite vreodată în Saxonia Inferioară, se arată în comunicat.

„Descoperirea are o importanţă ştiinţifică enormă”, a declarat arheologul Sebastian Messal pentru Agenţia Germană de Presă (DPA).

De la predarea tezaurului, bărbatul în vârstă de 31 de ani care a găsit comoara a participat la un curs guvernamental privind utilizarea detectoarelor de metale. De asemenea, procuratura din Hildesheim a renunţat la ancheta în cazul său, deoarece termenul de prescripţie expirase. În Saxonia Inferioară, persoanele care folosesc detectoare de metale pentru a căuta artefacte au nevoie de un permis pentru a se asigura că găsesc şi raportează în mod corespunzător descoperirile, într-un mod care să nu perturbe depozitele sau siturile arheologice.

Monedele datează din perioada imperială romană timpurie, după prăbuşirea Republicii Romane şi transformarea ei în imperiu. Perioada imperială a fost martora coexistenţei, dar şi a opoziţiei dintre romani şi triburile germanice de dincolo de frontieră, conform comunicatului. O analiză viitoare va permite cercetătorilor să ofere o dată mai clară pentru momentul în care a fost probabil îngropat tezaurul.