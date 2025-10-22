G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Migrant român, condamnat de justiția britanică la 24 de ani de închisoare…

judecata, judecator, sentinta, justitie, ciocanel
sursa foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com

Migrant român, condamnat de justiția britanică la 24 de ani de închisoare după ce a violat o fată de 11 ani

Articole22 Oct • 558 vizualizări 1 comentariu

Un migrant din România care a acoperit gura unei eleve de 11 ani pentru a o împiedica să țipe în timp ce o viola a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, scrie cotidianul britanic The Standard.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Emil Burlacu, în vârstă de 35 de ani, a comis violul „traumatizant” asupra tinerei de 11 ani după ce a sosit în Marea Britanie din Europa de Est în 2008.

Un tribunal din Londra a aflat că Burlacu a amenințat-o în repetate rânduri pe fată și a avertizat-o să nu se plângă autorităților.

Ulterior, ea a declarat poliției:

  • „Se întorcea și se asigura că gura mea rămânea închisă. Continua să spună lucruri de genul acesta și să mă amenințe.
  • „Mă obliga să tac. Îmi acoperea gura și fața cu mâna. Eu țipam și mă luptam cu el destul de mult.
  • „Eram îngrozită de ceea ce putea să-mi facă”

Burlacu, îmbrăcat într-un trening gri, s-a prezentat la Isleworth Crown Court, asistat de un interpret român.

El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce juriul l-a găsit vinovat de două acuzații de viol.

Procurorul Corinne Bramwell a declarat că fata, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a rămas „traumatizată” pentru tot restul vieții.

Hannah Thomas, avocata apărării, a declarat în fața instanței că Burlacu are „un caracter bun” și „a muncit toată viața de când a sosit în Marea Britanie”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Afară cu românii din Europa! Oh, stai…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.