Migrant român, condamnat de justiția britanică la 24 de ani de închisoare după ce a violat o fată de 11 ani
Un migrant din România care a acoperit gura unei eleve de 11 ani pentru a o împiedica să țipe în timp ce o viola a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, scrie cotidianul britanic The Standard.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Emil Burlacu, în vârstă de 35 de ani, a comis violul „traumatizant” asupra tinerei de 11 ani după ce a sosit în Marea Britanie din Europa de Est în 2008.
Un tribunal din Londra a aflat că Burlacu a amenințat-o în repetate rânduri pe fată și a avertizat-o să nu se plângă autorităților.
Ulterior, ea a declarat poliției:
- „Se întorcea și se asigura că gura mea rămânea închisă. Continua să spună lucruri de genul acesta și să mă amenințe.
- „Mă obliga să tac. Îmi acoperea gura și fața cu mâna. Eu țipam și mă luptam cu el destul de mult.
- „Eram îngrozită de ceea ce putea să-mi facă”
Burlacu, îmbrăcat într-un trening gri, s-a prezentat la Isleworth Crown Court, asistat de un interpret român.
El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce juriul l-a găsit vinovat de două acuzații de viol.
Procurorul Corinne Bramwell a declarat că fata, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a rămas „traumatizată” pentru tot restul vieții.
Hannah Thomas, avocata apărării, a declarat în fața instanței că Burlacu are „un caracter bun” și „a muncit toată viața de când a sosit în Marea Britanie”.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.