Migrant român, condamnat de justiția britanică la 24 de ani de închisoare după ce a violat o fată de 11 ani

Un migrant din România care a acoperit gura unei eleve de 11 ani pentru a o împiedica să țipe în timp ce o viola a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, scrie cotidianul britanic The Standard.

Emil Burlacu, în vârstă de 35 de ani, a comis violul „traumatizant” asupra tinerei de 11 ani după ce a sosit în Marea Britanie din Europa de Est în 2008.

Un tribunal din Londra a aflat că Burlacu a amenințat-o în repetate rânduri pe fată și a avertizat-o să nu se plângă autorităților.

Ulterior, ea a declarat poliției:

„Se întorcea și se asigura că gura mea rămânea închisă. Continua să spună lucruri de genul acesta și să mă amenințe.

„Mă obliga să tac. Îmi acoperea gura și fața cu mâna. Eu țipam și mă luptam cu el destul de mult.

„Eram îngrozită de ceea ce putea să-mi facă”

Burlacu, îmbrăcat într-un trening gri, s-a prezentat la Isleworth Crown Court, asistat de un interpret român.

El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce juriul l-a găsit vinovat de două acuzații de viol.

Procurorul Corinne Bramwell a declarat că fata, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a rămas „traumatizată” pentru tot restul vieții.

Hannah Thomas, avocata apărării, a declarat în fața instanței că Burlacu are „un caracter bun” și „a muncit toată viața de când a sosit în Marea Britanie”.