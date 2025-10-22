Raluca Turcan, critici după ce Sorin Grindeanu a anunțat că știe ”pe surse” decizia CCR: ”Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem”

Raluca Turcan, fost ministru PNL al Culturii, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a anunțat că știe ”pe surse” decizia Curții Constituționale despre reforma pensiilor magistraților.

”Sorin Grindeanu știe “pe surse” că reforma pensiilor magistraților ar fi fost respinsă pe fond de Curtea Constituțională. Ar fi interesant de aflat de unde știe un lider politic acest lucru. În condițiile în care comunicatul CCR nu preciza acest lucru, iar judecătorii CCR nu se pot pronunța înainte ca o decizie să fie făcută publică. Oare direct de la judecătorii numiți la CCR de PSD, care au blocat reforma?”, a spus Turcan într-un comunicat.

”Când un fost premier PSD vorbește cu atâta siguranță despre deciziile Curții Constituționale, asta arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem. Sistemul pe care personal l-am apărat în Parlament și în stradă împotriva apucăturilor de subordonare de către PSD Dragnea, și care aștept să înțeleagă ca nu e corect să se îndârjească în menținerea unor privilegii total disproporționate față de oamenii simpli, contribuabili, și nici chiar față de celelalte puteri ale statului român”, a mai spus Turcan.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu declarase miercuri că știe ”pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. El nu a spus care sunt sursele care i-au dat această informație sau dacă e vorba despre unul dintre cei patru judecători CCR numiți de PSD la Curtea Constituțională.

Mai mult, Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să negocieze cu sistemul de justiție legea de reformare a pensiilor magistraților, deși CSM – reprezentantul sistemului – a respins categoric orice încercare de reformă.

”E ipocrit ca PSD să invoce azi „responsabilitatea” în fața unei reforme pe care tocmai oamenii săi o subminează. Justiția se construiește în primul rând prin lege, cu respect față de contribuabili și față de principiul echității. Și mai simplu, Sorin Grindeanu ar trebui să explice cum se face că, de fiecare dată când apare o reformă care atinge privilegii, apar și “sursele” din interiorul sistemului care o anunță moartă din fașă”, a mai spus Raluca Turcan.

Reamintim că CCR a respins cu un vot de 5-4 proiectul de reformă pe care guvernul Bolojan își asumase răspunderea în fața Parlamentului. CCR a respins pe motive de formă, mai precis pentru că guvernul nu a așteptat 30 de zile avizul CSM.

E pentru prima oară când CCR cenzurează un proiect pe acest motiv.