Kosovo propune să preia migranţi din Regatul Unit în schimbul sprijinului Londrei împotriva Serbiei şi Rusiei

Premierul kosovar, Albin Kurti, a declarat miercuri că migranţi ilegali respinşi din Regatul Unit ar putea fi preluaţi de Kosovo, în cadrul planului guvernului de la Londra de a crea „centre de returnare” în afara teritoriului britanic, declaraţie făcută înaintea unui summit european privind Balcanii Occidentali, relatează agenţia de știri EFE.

„Dorim să ajutăm Regatul Unit. O considerăm o datorie politică şi de prietenie” pentru sprijinul oferit de Londra în timpul conflictului cu fosta Iugoslavie, a declarat presei premierul kosovar înainte summitului găzduit la Londra de premierul laburist britanic Keir Starmer, transmite Agerpres.

Premierul Kurti a precizat că oficialii britanici şi kosovari poartă deja discuţii pentru a defini un acord prin care Kosovo să preia solicitanţi de azil expulzaţi din Regatul Unit.

În schimb, a adăugat el, Kosovo doreşte să primească sprijin britanic „în materie de securitate, informaţii şi echipamente” pentru a face faţă „ameninţărilor” din partea Serbiei şi Rusiei.

Totuşi, Albania, o susţinătoare a Kosovo în faţa Serbiei, nu doreşte să se alăture unei astfel de iniţiative de preluare a unor migranţi ilegali, idee respinsă categoric de premierul albanez Edi Rama, de asemenea participant la summit. „Când vorbim despre aceste centre, sau cum vreţi să le numiţi, am spus-o şi o repet: niciodată în Albania”, a indicat şeful guvernului de la Tirana.

La o întrebare din partea presei pe acest subiect, premierul Muntenegrului, Milojko Spajic, a răspuns că ţara sa nu poartă discuţii cu Londra pe această temă, însă ar putea lua în calcul să accepte transferul unor migranţi ilegali „dacă Regatul Unit ar investi 10 miliarde de euro în căile ferate” muntenegrene.

În acest timp, Bosnia-Herţegovina a transmis prin preşedinţia sa că „nu intenţionează şi nici nu doreşte să accepte migranţi respinşi” din Regatul Unit, considerând o astfel de propunere „incompatibilă cu interesele sale naţionale şi cu politica sa privind migraţia”.

Sondajele de opinie din Regatul Unit arată că imigraţia a devenit principala preocupare a alegătorilor britanici, lăsând în urmă chiar şi economia. Tot mai mulţi migranţi clandestini veniţi din afara Europei debarcă în Regatul Unit după ce traversează Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni de mici dimensiuni. În acest context, partidul britanic eurofob şi antiimigraţie Reform UK, condus Nigel Farage, a ajuns să conducă în toate sondajele.

Formaţiunea lui Farage a anunţat la sfârşitul lunii august un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali şi a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situaţie de „tulburări sociale majore” din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist al premierului Starmer şi de precedentele guverne de dreapta.