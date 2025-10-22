Londra impune sancţiuni membrilor unor bande balcanice de traficanţi de persoane, înaintea unui summit cu lideri regionali
Marea Britanie a impus sancţiuni membrilor unor bande infracţionale din Balcani care produceau documente false folosite în traficul de persoane, precum şi altor indivizi implicaţi în finanţarea migraţiei ilegale, transmite miercuri agenția de știri Reuters.
‘Există o rută infracţională prin Balcanii de Vest pe unde sunt aduşi migranţi ilegali spre Regatul Unit, iar noi suntem hotărâţi să o închidem prin colaborare cu parteneri europeni’, a declarat prim-ministrul Keir Starmer, într-un comunicat înaintea unui summit la Londra cu lideri din state din Balcanii de Vest.
Reuniunea urmează să se axeze pe eforturile de reducere a migraţiei ilegale – o preocupare politică principală a votanţilor britanici -, precum şi pe securitatea regională şi alte ameninţări comune.
Guvernul britanic a impus sancţiuni împotriva membrilor unui ‘grup infracţional organizat’ din Kosovo, ‘responsabil de producerea de documente false şi furnizarea lor unor bande infracţionale’, transmite Agerpres.
Sancţiuni au fost impuse şi liderului unei grupări croate care le furniza paşapoarte croate false bandelor din Balcani.
Alte două persoane şi o firmă de comerţ au fost sancţionate pentru rolul lor într-o reţea care transfera bani şi cumpăra componente de mici ambarcaţiuni utilizate pentru facilitarea migraţiei ilegale, mai precizează comunicatul guvernului britanic.
