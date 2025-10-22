G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Londra impune sancţiuni membrilor unor bande balcanice de traficanţi de persoane, înaintea…

sursa foto: Pexels

Londra impune sancţiuni membrilor unor bande balcanice de traficanţi de persoane, înaintea unui summit cu lideri regionali

Articole22 Oct 0 comentarii

Marea Britanie a impus sancţiuni membrilor unor bande infracţionale din Balcani care produceau documente false folosite în traficul de persoane, precum şi altor indivizi implicaţi în finanţarea migraţiei ilegale, transmite miercuri agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

‘Există o rută infracţională prin Balcanii de Vest pe unde sunt aduşi migranţi ilegali spre Regatul Unit, iar noi suntem hotărâţi să o închidem prin colaborare cu parteneri europeni’, a declarat prim-ministrul Keir Starmer, într-un comunicat înaintea unui summit la Londra cu lideri din state din Balcanii de Vest.

Reuniunea urmează să se axeze pe eforturile de reducere a migraţiei ilegale – o preocupare politică principală a votanţilor britanici -, precum şi pe securitatea regională şi alte ameninţări comune.

Guvernul britanic a impus sancţiuni împotriva membrilor unui ‘grup infracţional organizat’ din Kosovo, ‘responsabil de producerea de documente false şi furnizarea lor unor bande infracţionale’, transmite Agerpres.

Sancţiuni au fost impuse şi liderului unei grupări croate care le furniza paşapoarte croate false bandelor din Balcani.

Alte două persoane şi o firmă de comerţ au fost sancţionate pentru rolul lor într-o reţea care transfera bani şi cumpăra componente de mici ambarcaţiuni utilizate pentru facilitarea migraţiei ilegale, mai precizează comunicatul guvernului britanic.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Eurostar va achiziţiona trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro / Acestea vor face legătura între Londra şi Paris, Bruxelles şi Amsterdam, prin tunelul de sub Canalul Mânecii

Articole22 Oct • 214 vizualizări
0 comentarii

O copie rară a Declaraţiei de Independenţă a SUA va fi expusă la Londra

Articole21 Oct • 184 vizualizări
0 comentarii

Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale

Articole17 Oct • 1.097 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.