FOTO Pictura lui Novak Djokovic, vandalizată în Belgrad – Reacția dură a artistului care a făcut-o: „Răzbunarea vine”

Pictura lui Novak Djokovic, vandalizată în Belgrad – Reacția dură a artistului care a făcut-o: „Răzbunarea vine"

Novak Djokovic a devenit, fără să vrea, din simbol național o țintă în Serbia atât de iubită. O pictură murală care îl înfățișa pe multiplul campion de Grand Slam a fost vandalizată la Belgrad. Gestul a stârnit un val de revoltă în rândul fanilor fostului lider ATP.

Înainte de toate, Novak este una dintre cel mai mari figuri sportive din istoria Serbiei, iar paradoxal a devenit ținta unui act de vandalism în propria țară, în capitala Belgrad.

Respectiva pictură a fost realizată la începutul acestui an de artistul și arhitectul sârb Andrej Josifovski, cunoscut sub pseudonimul „Pianistul”, transmite express.co.uk.

Muralul îl reprezenta pe Djoker în timpul turneului de la Wimbledon din 2024.

Artistul care a realizat pictura și-a exprimat furia și dezamăgirea pe rețelele sociale.

„Imaginați-vă marele patriot într-o jachetă portocalie și o șapcă, furișându-se noaptea, oprindu-se în fața lui Novak — DA, NOVAK! — privindu-l în ochi și aruncându-i vopsea pe față și pe corp”, a scris Josifovski.

El a adăugat ironic: „Aceștia sunt tinerii sârbi buni din cușcă care vor doar să învețe cum să picteze graffiti. Am cucerit vârful de jos cu mult timp în urmă, dar acum ne îndreptăm spre stratosferă.”

Incidentul vine pe fondul deciziei lui Djokovic de a se stabili cu familia în Grecia, departe de agitația politică și socială din Serbia.

Conform presei din Serbia, legendarul jucător de tenis în vârstă de 38 de ani s-a mutat cu familia în sudul Atenei, acolo unde copiii săi frecventează o școală britanică privată.

De altfel, Nole nu s-a temut și nici nu s-a ferit în trecut să-și exprime opiniile civice. În urmă cu un an de zile, Djokovic și-a manifestat public sprijinul pentru protestele studenților împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic.

Manifestațiile au fost declanșate de tragedia feroviară de la Novi Sad, acolo unde au murit 16 persoane.

Vandalizarea muralului capătă și o dimensiune simbolică: este percepută de unii ca o reacție politică împotriva unui sportiv care, deși era pe bună dreptate considerat un erou național, nu are aceeași viziune cu actualul regim politic din Serbia.

„Nu-ți face griji, fratele meu @djokernole, răzbunarea vine – dar fără mască, în plină zi, așa cum o facem noi”, a încheiat Josifovski. Artistul promite o revanșă artistică.

Momentul în care Novak Djokovic este copleșit de emoții după ce a câștigat pentru Serbia medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara anului 2024