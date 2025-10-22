Dominic Fritz: USR este cel mai puternic partid din București, avem un candidat puternic, Cătălin Drulă, la alegerile pentru Primărie

Dominic Fritz a declarat miercuri că USR este cel mai puternic partid din București și are un candidat puternic la alegerile pentru Primărie, în persoana deputatului Cătălin Drulă.

“USR este cel mai puternic partid la București, are un candidat puternic, Cătălin Drulă” care “are încrederea lui Nicușor Dan”, președintele țării și fost primar al Bucureștiului, a spus el, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit lui Dominic Fritz, “nu există niciun motiv să ne gândim la o retragere a candidatului nostru” în aceste alegeri.

Liderii coaliției de guvernare au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să fie organizate în 7 decembrie. Încă de vineri G4Media a anunțat că partidele din coaliție discută organizarea scrutinului la această dată.