Parlamentul European cere o creştere de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inslusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026

Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul UE pentru anul 2026, prin care este solicitată o creştere cu 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, transmite Agerpres.

„Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parţial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societăţii civile din regiune”, a postat pe pagina sa de Facebook eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, care a co-semnat amendamentul.

„Societatea civilă are un rol esenţial în consolidarea democraţiei în statele din vecinătatea noastră, în special în ţările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni şi agresiuni antidemocratice din partea Federaţiei Ruse. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este datoria Uniunii Europene să susţină organizaţiile neguvernamentale independente, pentru ca acestea să-şi poată continua activitatea”, a adăugat el.

După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziţia oficială a PE în negocierile finale de săptămânile viitoare cu Consiliul şi Comisia privind Bugetul UE pentru anul 2026.

Parlamentul European şi-a adoptat miercuri propunerea de buget al UE pentru 2026, care prevede angajamente de plată de 193,9 miliarde de euro, o creştere de 597,8 milioane de euro comparativ cu propunerea Comisiei Europene.

Votul din plenară lansează trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care şi-a adoptat poziţia în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pe anul viitor înainte de sfârşitul anului. Prima rundă de convorbiri urmează să aibă loc pe 4 noiembrie, potrivit unui comunicat al PE.