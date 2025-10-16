Parlamentul European cere o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul la rețele sociale și platforme AI

Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) au adoptat un raport prin care cer reguli mai stricte pentru protejarea minorilor online și introducerea unei vârste digitale minime unice de 16 ani pentru accesul la rețele sociale, platforme de partajare video și aplicații bazate pe inteligență artificială.

Raportul, votat cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, exprimă îngrijorarea eurodeputaților față de eșecul marilor platforme online de a proteja minorii de dependență, conținut dăunător și riscuri pentru sănătatea mintală.

Potrivit textului adoptat, minorii cu vârste între 13 și 16 ani ar putea totuși accesa rețele sociale dacă au acordul părinților.

Eurodeputații sprijină, de asemenea, inițiativele Comisiei Europene privind sistemele de verificare a vârstei menite să protejeze confidențialitatea utilizatorilor. Totuși, ei avertizează că aceste instrumente nu trebuie să înlocuiască responsabilitatea platformelor de a crea servicii sigure și conforme cu legislația privind protecția datelor.

Raportul IMCO nu are valoare legislativă directă, dar reprezintă o poziție politică puternică înaintea eventualelor propuneri oficiale ale Comisiei Europene privind reglementarea accesului minorilor la platforme online.