Parlamentul Greciei autorizează o zi de lucru de până la 13 ore

Deputații greci au adoptat joi, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore, denunțată de sindicate și de stânga ca fiind un „adevărat Ev Mediu al muncii”, scrie Le Figaro.

După două zile de dezbateri aprinse, parlamentarii au votat în favoarea unui text propus de guvernul conservator, care prevede, în special, că, în schimbul unei remunerații suplimentare, un angajat poate lucra până la 13 ore pe zi pentru un singur angajator, într-un număr limitat de zile pe an.

Una dintre principalele formațiuni de opoziție, Syriza (stânga), a refuzat să participe la vot, criticând o „monstruozitate legislativă, o dereglementare a muncii care atacă (…) drepturile fundamentale” ale lucrătorilor, potrivit lui Christos Giannoulis, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar.

„Există lucrători care cer să lucreze mai multe ore”

De două ori, pe 1 octombrie și marți, Grecia s-a trezit parțial paralizată de o grevă generală pentru a protesta împotriva acestei reforme. Într-o țară în care economia și-a revenit după criza financiară, dar rămâne afectată de salariile mici, posibilitatea de a lucra 13 ore pe zi există deja, dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulți angajatori.

„Acum oferim posibilitatea (unui angajat) de a efectua aceste ore suplimentare la același angajator, fără deplasare, cu o remunerație majorată cu 40%”, a susținut în Parlament ministrul Muncii și Securității Sociale, Niki Kerameus. Ea a dat asigurări că acest lucru se va face pe bază de voluntariat și că niciun angajat nu va putea fi obligat să o facă.

Ea a insistat asupra faptului că, în opinia sa, „există lucrători care solicită să lucreze mai multe ore”, în special în sectorul turismului, unul dintre principalii motori ai economiei, unde vara, chelnerii, personalul hotelier și bucătarii lucrează zile întregi.

„Ziua de 13 ore nu a apărut din senin”

Durata legală a timpului de lucru zilnic în Grecia este în prezent de opt ore, cu posibilitatea de a efectua până la trei ore suplimentare. Criticii proiectului denunță puternica dereglementare a pieței muncii inițiată de premierul Kyriakos Mitsotakis de la venirea sa la putere în 2019.

„Ziua de 13 ore nu a apărut din senin”, a subliniat Nikos Androulakis, liderul principalului partid de opoziție, Pasok (centru-stânga). „Este noua verigă dintr-un lanț de demontare metodică a drepturilor lucrătorilor”, a adăugat el.

Însă partidul de dreapta al lui Kyriakos Mitsotakis, Noua Democrație (ND), a invocat scăderea semnificativă a șomajului în Grecia de la venirea sa la putere. Rata șomajului a scăzut de la 18% la 8% în 6 ani. „Guvernul instaurează un adevărat Ev Mediu al muncii”, a denunțat liderul Syriza, Sokratis Famellos.

Chiar înainte de votul deputaților, ministrul Muncii a subliniat încă o dată că această dispoziție va fi valabilă doar până la 37 de zile pe an, adică aproximativ trei zile pe lună, și pe bază de voluntariat. Anterior, ea denunțase „utilizarea înșelătoare a termenului” zi de 13 ore, “deoarece aceasta”sugerează că toată lumea ar lucra 13 ore pe zi.

O „nouă agravare a unei situații deja profund problematice”

Angajații din sectorul privat și public au ieșit de două ori în stradă pentru a condamna o „nouă agravare a unei situații deja profund problematice”, potrivit Confederației Muncitorilor Greci (GSEE).

Aceasta afirmă că mulți angajați nu vor avea posibilitatea de a refuza să lucreze 13 ore, „având în vedere raportul de forțe dezechilibrat între angajator și angajat, accentuat de precaritatea care predomină pe piața muncii”. În plus, controalele efectuate de Inspecția Muncii sunt slabe, susțin oponenții proiectului. Sindicatele consideră, de asemenea, că dreptul la o pauză obligatorie de 11 ore pe zi va fi încălcat, în special din cauza timpului necesar pentru a ajunge la locul de muncă.

În Grecia, în al doilea trimestru al anului 2025, 20,9 % dintre angajații cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani lucrau peste 45 de ore pe săptămână, față de 10,8 % în ansamblul UE, potrivit Eurostat. Guvernul a introdus deja posibilitatea unei săptămâni de lucru de șase zile, în special în cazul unei cereri ridicate într-un sector precum turismul.