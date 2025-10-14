Grecia, paralizată de o grevă în transportul public în semn de protest faţă de prelungirea programului de lucru

Grecia a fost paralizată, din nou, marţi de o grevă a a angajaţilor din sectorul public, în special din transportul public, a doua mobilizare majoră organizată în ultimele două săptămâni împotriva prelungirii programului de lucru până la maximum 13 ore pe zi, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Locuitorii capitalei Atena s-au trezit marţi fără servicii de metrou sau trenuri pentru navetişti, angajaţii transportului public luând decizia să se alăture grevei.

Autobuzele şi tramvaiele oraşului circulă cu un program redus între orele 9:00 şi 21:00, în timp ce metroul funcţionează doar câteva ore dimineaţa şi la prânz pentru a facilita transportul persoanelor din cauza demonstraţiilor din centrul capitalei.

Transportul de pasageri a fost afectat în întreaga ţară, deoarece mai multe sindicate ale navigatorilor au convocat o grevă de 24 de ore, în timp ce serviciul feroviar interurban va rămâne suspendat în toată Grecia.

„Greva din 14 octombrie este o piatră de hotar în lupta pentru demnitate, timp liber şi o viaţă cu drepturi”, a informat ADEDY, principalul sindicat din sectorul public din Grecia, într-un comunicat. Acesta a convocat greva pentru a cere Guvernului conservator să retragă un proiect de lege care extinde ziua de lucru până la maximum 13 ore pentru un singur angajator.

Deşi principalul sindicat din sectorul privat, GSEE, nu s-a alăturat grevei aşa cum a făcut-o în greva generală din 1 octombrie, acesta a cerut lucrătorilor din sector „să participe masiv” la demonstraţiile organizate în centrul capitalei şi în alte oraşe greceşti.

Proiectul de lege, care va fi supus la vot miercuri, permite unui angajator să le impună lucrătorilor să lucreze până la 13 ore pe zi, în schimbul unui bonus de 40% pentru fiecare oră suplimentară lucrată.

Guvernul premierului Kyriakos Mitsotakis, al cărui partid conservator Noua Democraţie deţine majoritatea absolută în Parlament, subliniază că, în ciuda extinderii, limita maximă de 48 de ore pe săptămână şi 150 de ore suplimentare pe an rămân în vigoare.

În acest sens, ministrul grec al Muncii, Niki Kerameos, a indicat că ziua de lucru de 13 ore va putea fi aplicată legal doar 37 de zile pe an.

Guvernul descrie proiectul de lege drept o „modernizare” şi o „adaptare la nevoile actuale ale forţei de muncă şi ale mediului de afaceri”. În replică, sindicatele şi opoziţia de stânga au acuzat guvernul că readuce ţara la o „eră medievală” în ceea ce priveşte drepturile lucrătorilor.