CSM, nou atac la Guvern pe tema pensiilor speciale: Legea adoptată recent,…

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, sediu CSM
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

CSM, nou atac la Guvern pe tema pensiilor speciale: Legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene

Articole14 Oct • 114 vizualizări 2 comentarii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis, marți, într-un comunicat de presă, pe ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care a susținut că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu este îndeplinit, fondurile aferente au fost suspendate, iar declarația CSM care afirmă contrariul este „gravă și falsă”.

„Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive cu privire la aspectele prezentate în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10 octombrie 2025, Consiliul își menține întocmai poziția exprimată prin intermediul acestui comunicat.

În esență, ca urmare a adoptării Legii nr. 282/2023 prin care au fost modificate substanțial condițiile pentru acordarea pensiilor de serviciu, precum și regimul de impozitare al acestora, Comisia Europeană a evaluat pozitiv obiectivul 215 din PNRR, considerându-l îndeplinit în evaluarea preliminară din data de 15 octombrie 2024”, afirmă CSM în comunicatul publicat marți.

Consiliul precizează că, uterior, după adoptarea Deciziei Curții Constituționale nr. 724 din 19 decembrie 2024 prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor, Comisia Europeană a revenit asupra evaluării preliminare, apreciind că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, reținând că, în urma acestei decizii, prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduceau impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de Guvern.

„Aspectele prezentate de Consiliu au surprins întocmai realitatea obiectivă a faptelor care rezultă din comunicările Comisiei Europene.

Este fără îndoială faptul că, așa cum rezultă din aceste comunicări, condițiile de pensionare stabilite prin Legea nr. 282/2023 nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, se arată în comunicat.

CSM afirmă că, potrivit scrisorii Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon a fost determinată de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției de impozitare progresivă a pensiilor, a cărei implementare ar fi condus la reducerea cheltuielilor pentru plata acestora. Sub acest aspect, Consiliul a subliniat că ar trebui evaluate consecințele modificării Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025, intrate în vigoare începând cu data de 1 august 2025, ale cărei efecte asupra cuantumului net al pensiilor de serviciu sunt similare impozitării prevăzute anterior de Legea nr. 282/2023.

„În aceste condiții, este evident că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene, astfel cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia.

Din această perspectivă, dacă după data de 25 martie 2025 au intervenit modificări cu privire la evaluarea formulată de către Comisia Europeană, de care Guvernul României are cunoștință, în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituțional acestea ar fi trebuit comunicate și Consiliului Superior al Magistraturii”, se mai arată în comunicat.

Context: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a contrazis, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, susținând că Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024, doar modalitatea de impozitare a pensiilor fiind criticată. Obiecţia Comisiei, potrivit CSM, a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern. Detalii aici.

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat, luni, că jalonul din PNRR privind pensiile speciale nu este îndeplinit și, de aceea, fondurile aferente au fost suspendate. Pîslaru afirmă că declarația CSM, care a susținut că jalonul a fost îndeplinit din anul 2023, este „gravă și falsă”. Detalii aici.

2 comentarii

  1. clanul magistratilor , cel care da drumul pe banda rulanta infractorilor

  2. ca tot veni vorba eu unul nu inteleg de ce au salariu nu pensie , sa-i plateasca borfasii ca si asa lucreaza pentru ei

