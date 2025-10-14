VIDEO Imaginile zilei: Ferrari parcat pe trecerea de pietoni în centrul Bucureștiului
O mașină Ferrari staționează, marți după-amiază, pe trecerea de pietoni pe strada Aviator Radu Beller din centrul Capitalei.
Mașina a fost lăsată cu luminile de avarii pornite.
În zona centrală a Bucureștiului se poate parca regulamentar doar pe locurile de parcare amenajate de Primăria Capitalei, la un tarif de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi.
