Critici de la Kremlin, după ce revista Time a publicat o imagine care-l dezavantajează pe Trump / Maria Zakharova: „Numai persoanele cu probleme psihice ar fi putut alege fotografia folosită”

Kremlinul sare din nou în apărarea lui Donald Trump și critică dur revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american, după acordul său de pace din Orientul Mijlociu, relatează Politico. Și președintele american s-a plâns, mari dimineața, de fotografia aleasă pentru coperta Time, spunând că este „cea mai proastă fotografie din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump în lumina puternică a soarelui, lăsându-l cu „ceva plutind deasupra capului, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică”, s-a plâns președintele american.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Extern din Rusia, Maria Zakharova, a criticat și ea coperta, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei este „șocantă”. „Doar oamenii nesănătoși, obsedați de răutate și ură – poate chiar ciudați – ar fi putut alege o astfel de fotografie”, a transmis Zakharova, în contextul în care Moscova continuă să încerce să intre în grațiile lui Trump.

Deși relațiile dintre Moscova și Washington s-au îmbunătățit oarecum de când Trump a început al doilea mandat, liderul republican invitându-l pe președintele rus Vladimir Putin la negocierile de pace din Alaska în august, refuzul Kremlinului de a pune capăt invaziei din Ucraina a slăbit considerabil relația dintre cele două țări.

Președintele SUA a apărut pe coperta revistei Time după ce a semnat luni, în Egipt, un pact pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza, după doi ani de vărsare de sânge. El a salutat acordul dintre Israel și gruparea Hamas ca fiind unul care a necesitat „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut ulterior lui Trump să contribuie la încheierea războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina, la fel cum a negociat pacea în Gaza. „Sper că va folosi și mai mult aceleași instrumente pentru a-l presa pe Putin să înceteze războiul”, a declarat Zelenski duminică pentru Fox News.