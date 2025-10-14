Trump urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, potrivit secretarului american al Trezoreriei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârşitul lunii octombrie, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în contextul în care ambele părţi caută să reducă tensiunile după noile ameninţări cu tarife şi controale la export, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La sfârşitul săptămânii trecute, revenirea la un război comercial total între cele două mari economii ale lumii părea iminentă, după ce China a anunţat joi o extindere majoră a controalelor asupra exporturilor de metale rare.

Trump a răspuns vineri ameninţând că va majora tarifele vamale pentru produsele chinezeşti la trei cifre, provocând o cădere liberă a pieţelor şi a relaţiilor dintre SUA şi China.

Dar după weekend, Bessent şi Ministerul Comerţului din China au încercat să liniştească comercianţii şi investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului, subliniind cooperarea dintre echipele lor de negociatori şi posibilitatea de a găsi o soluţie pentru a ieşi din actuala situaţie de armistiţiu tarifar.

Cu toate acestea, limbajul utilizat în declaraţiile ambelor părţi rămâne dur.

„Am redus substanţial tensiunile”, a declarat Bessent într-un interviu acordat luni Fox Business Network.

El a adăugat că în weekend au avut loc discuţii substanţiale între cele două părţi şi că săptămâna aceasta vor avea loc întâlniri la nivel de personal între SUA şi China la Washington, în marja reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional.

„Tariful de 100% nu trebuie să fie aplicat”, a spus Bessent. „Relaţia, în ciuda anunţului de săptămâna trecută, este bună. Canalele de comunicare au fost redeschise, aşa că vom vedea cum vor evolua lucrurile.”

„Preşedintele Trump a spus că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. El se va întâlni cu preşedintele Partidului Xi în Coreea. Cred că întâlnirea va avea loc în continuare.”

Trump şi Xi planificaseră să se întâlnească în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud la sfârşitul lunii octombrie.

Într-o declaraţie făcută marţi, Ministerul Comerţului din China a confirmat că a avut loc o întâlnire la nivel de lucru în ziua precedentă, subliniind în acelaşi timp negocierile oficiale anterioare desfăşurate la Londra, Stockholm şi Madrid, care au culminat cu o prelungire de 90 de zile a tarifelor.

Însă declaraţia unui purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului a avertizat că „SUA nu pot solicita negocieri în timp ce ameninţă simultan cu noi măsuri restrictive”.

În weekend, oficialii ambelor părţi au încercat să se acuze reciproc pentru riscul unui nou război comercial.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat duminică că China a amânat solicitarea Washingtonului de a efectua un apel telefonic după anunţul Beijingului privind pământurile rare, calificând această mişcare drept „o luptă pentru putere”.

În aceeaşi zi, Ministerul Comerţului din China a criticat adăugarea companiilor chineze pe lista neagră comercială a SUA şi impunerea de taxe portuare navelor legate de China.

Indicii principali ai Wall Street au închis luni în creştere cu până la 2,2%, susţinuţi de semnalul lui Bessent că negocierile comerciale dintre cele două superputeri rămân pe drumul cel bun, în timp ce pieţele asiatice au avut o dimineaţă pozitivă.

Optimismul s-a estompat după ce China a anunţat la prânz, ora locală, sancţiuni împotriva a cinci filiale ale constructorului naval sud-coreean Hanwha Ocean (042660.KS) legate de SUA, provocând o cădere a acţiunilor pe fondul temerilor că războiul comercial s-ar putea extinde.