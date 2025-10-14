Se reface hanul de la Pietrele lui Solomon din Brașov / Ultimul zid care mai stătea în picioare a căzut recent / Proprietar: „Îmi asum toată responsabilitatea. Era o ruină de când am cumpărat-o”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După ce săptămâna trecută s-a prăbușit și ultimul zid al fostului han de la Pietrele lui Solomon, cel care conținea și fresca cu Regele Solomon, proprietarul imobilului s-a întâlnit cu primarul George Scripcaru pentru a îi prezenta o propunere de refacere a fostului han, scrie Monitorul Expres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proprietarul a declarat că în momentul în care a achiziționat acest imobil, la începutul anilor 2000, acesta era deja în ruină și toate încercările de a-l salva nu au reușit.

”Ca proprietar, îmi asum toată responsabilitatea (referitor la prăbușirea și a ultimului zid, n.n.). Era o ruină de când am cumpărat-o! Cine a fost acolo știe exact cum arăta clădirea. Noi am pus popi în prima săptămână când am cumpărat-o, am pus 40-50 de popi ca să ținem plafonul, ne era frică și să intrăm. În timp, s-au dus… Eu am încercat să o recondiționez cât de mult am putut. Din păcate, nu am reușit!”, a declarat proprietarul fostului han.

Acesta i-a prezentat primarului George Scripcaru și o propunere pe care vrea să o realizeze în perioada următoare: refacerea hanului.

”Cred că reabilitarea acestui han a fost o oportunitate pierdută, pe care puteați să o fructificați și acolo să fie un loc la care să se oprească brașovenii și turiștii care ne vizitează, mai ales că sunt foarte mulți care traversează zona, să se simtă bine, să se învârtă roata de la moara de acolo, așa cum era odată, și să devină un punct de atracție foarte important”, a precizat primarul George Scripcaru.

Legat de modul în care se va dezvolta acest proiect, proprietarul a subliniat importanța ca acest han să fie nu doar o unitate de alimentație publică, ci un adevărat centru comunitar.