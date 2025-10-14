Australia anunţă un plan de 61 de milioane de euro pentru combaterea algelor toxice

Guvernul australian a prezentat marţi un plan în valoare de 102,5 milioane de dolari australieni (61 de milioane de euro) pentru combaterea proliferării algelor toxice pe coastele din sudul ţării, transmite agenţia EFE. Fenomenul, în urma căruia plajele sudice au fost acoperite cu alge toxice, a provocat moartea a mii de vieţuitoare marine, transmite Agerpres.

Programul, finanţat în mod egal de guvernele statale şi federale, include peste 37 de milioane de dolari australieni (22 de milioane de euro) pentru ştiinţă şi mediu, cu proiecte de restaurare a recifelor de stridii native şi a pajiştilor marine, precum şi implementarea unui sistem de monitorizare în timp real a calităţii apei.

Restabilirea pajiştilor marine şi a recifelor de stridii va contribui la refacerea zonei după daunele provocate de alge, după cum a afirmat şeful guvernului regional din Australia de Sud, Peter Malinauskas, într-o conferinţă de presă. Oficialul a subliniat că „ştiinţa şi cercetarea sunt cele care ar trebui să ghideze politicile publice, nu teoriile conspiraţiei de pe reţelele sociale”.

Planul include, de asemenea, un program de reproducere şi conservare a speciilor marine vulnerabile şi un test în valoare de un milion de dolari australieni (600.000 de euro) cu „citoboţi” subacvatici echipaţi cu inteligenţă artificială (AI) cu scopul de a detecta fitoplanctonul şi de a dezvolta sisteme de avertizare timpurie.

„Citoboţii” sunt dispozitive subacvatice echipate cu AI concepute pentru a analiza compoziţia apei în timp real şi a detecta prezenţa fitoplanctonului şi a microalgelor.

Pachetul include, de asemenea, înfiinţarea unui birou pentru studiul proliferării algelor, cu un buget iniţial de 3,2 milioane de dolari australieni (1,9 milioane de euro) şi evaluarea unor noi tehnici de atenuare a acestui fenomen, cum ar fi utilizarea argilelor şi a bureţilor absorbanţi.

Anunţul vine la scurt timp după unele măsuri recente, cum ar fi un pachet de 20 de milioane de dolari australieni (12 milioane de euro) pentru turismul costier, care include vouchere pentru cazare şi masă, şi extinderea pe opt plaje a patrulelor pentru detectarea apariţiei spumei sau a modificării culorii apei.

Algele, din specia Karenia mikimotoi, sunt nocive pentru branhiile peştilor şi absorb oxigenul din apă. Ele au fost detectate pentru prima dată în martie în sudul ţării şi s-au răspândit deja pe o suprafaţă de 4.400 de kilometri pătraţi.

Potrivit organizaţiei Great Southern Reef Foundation, acest episod este asociat cu „cea mai extinsă mortalitate marină înregistrată în Australia de Sud”, afectând cel puţin 500 de specii.