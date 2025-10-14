Alunecare de teren în şantierul de la Perişani al autostrăzii Sibiu-Piteşti / Un complex turistic e în pericol

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autorităţile din comuna Perişani au sesizat, marţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU)Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în zona şantierului autostrăzii Sibiu-Piteşti, s-a reactivat o alunecare de teren, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primarul din localitate, Sorin Leonte, a precizat că expus pericolului imediat este un complex turistic, aflat la câteva zeci de metri de alunecare, proprietarul acestuia fiind de altfel şi cel care a sesizat situaţia din zonă.

„Este o porţiune de teren care ameninţă acea pensiune şi care ar putea închide pârâul. Este pericol în situaţia în care ar fi blocată albia râului. Este o alunecare de anul trecut, pentru care cei de la SGA (Serviciul de Gospodărire a Apelor Vâlcea) au intervenit şi au făcut o apărare de mal, dar acum s-a reactivat probabil din cauza ploilor din ultimele zile. Noi am făcut un raport sinteză pe care l-am înaintat Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi vom vedea ce soluţii sunt. Din punctul meu de vedere trebuie făcut un zid de sprijin pentru a consolida malul”, a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Perişani.

Patronul complexului turistic, Mihai Popescu, spune însă că albia pârâului care desparte proprietatea lui de versantul unde este alunecare de teren este deja blocată. El acuză constructorul de pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Piteşti pentru această situaţie şi solicită atât autorităţilor judeţene, cât şi Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere să intervină de urgenţă pentru a stopa extinderea perimetrului de instabilitate a terenului.

„De anul trecut este alunecarea, de când au început lucrările de deschidere a culoarului. Mie mi-a fugit atunci pământul şi o construcţie din apropierea malului pârâului. Cei de la SGA au făcut o corecţie a malului, care a încetinit alunecarea, dar după ce au făcut drumul tehnologic au destabilizat şi mai mult terenul, iar acum situaţia s-a agravat şi după ploile din ultimele zile, dar şi din cauza lor, pentru că ieri (luni n.r.) s-au apucat să stabilizeze ‘pompieristic’ malurile şi au închis de tot valea. Nu mai are pe unde să mai curgă apa”, a afirmat acesta.

În zonă mai sunt alte câteva zeci de gospodării, cea mai apropiată fiind la aproximativ 100 de metri de complexul turistic.