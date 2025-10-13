Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding”, cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un scor impresionant de 96,3%, această clădire devine cea mai sustenabilă și eficientă energetic clădire din lume., anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Realizarea aparține biroului Pro Arhitectura, o companie arădeană cu peste 20 de ani de experiență în proiectare și dezvoltare urbană, coordonată de Ella Falcă, arhitect și Managing Partner al firmei. Echipa Pro Arhitectura a fost responsabilă atât de proiectarea clădirii B, cât și de întregul VGP Park Arad, cel mai mare parc industrial din județ.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) este cel mai vechi și mai răspândit sistem internațional de certificare a clădirilor sustenabile, lansat în 1990 în Marea Britanie. Evaluarea se face pe baza unor criterii stricte, care analizează impactul asupra mediului pe tot parcursul ciclului de viață al unei clădiri — de la proiectare și construcție, până la utilizare și întreținere.

Pentru a obține nivelul „Outstanding”, o clădire trebuie să atingă un scor de peste 85%. Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global.

„Această recunoaștere la nivel mondial ne onorează și ne motivează să urmărim excelența în fiecare proiect. Drumul până la obținerea celui mai mare scor din lume a fost lung și a implicat o echipă excepțională de profesioniști. Le mulțumesc arhitectelor Arina Rotaru și Andreea Ionce, care au avut un rol esențial în acest succes”, a declarat Ella Falcă, șef de proiect și Managing Partner & Lead Architect în cadrul Pro Arhitectura.

Situat în apropierea municipiului Arad, lângă autostrada A1 și la doar 50 km de granița cu Ungaria, VGP Park Arad este cel mai mare parc industrial din județ. Dezvoltat pe o suprafață de aproape 40 de hectare, parcul include aproximativ 200.000 mp de hale industriale, toate proiectate pentru a respecta cele mai înalte standarde de sustenabilitate și pentru a primi certificarea BREEAM.