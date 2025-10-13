G4Media.ro
Justin Trudeau surprins cu Katy Perry: sărutări și îmbrățișări pe iahtul cântăreței…

Justin Trudeau și Ketty Perry se îmbrățișează pe un yacht
Sursa foto: Captură video

Justin Trudeau surprins cu Katy Perry: sărutări și îmbrățișări pe iahtul cântăreței / Fostul premier al Canadei e divorțat din 2023

Daily Mail a publicat o serie de fotografii în care fostul prim-ministru canadian și vedeta pop americană apar în ipostaze afectuoase la bordul mega iahtului Caravelle, ancorat în largul Santa Barbara, anunță Huffpost.it.

Este un nou capitol în presupusa poveste de dragoste dintre Justin Trudeau și Katy Perry. Daily Mail a publicat o serie de fotografii în care fostul prim-ministru canadian și vedeta pop americană apar în ipostaze afectuoase la bordul mega iahtului Caravelle, ancorat în largul orașului Santa Barbara.

Potrivit tabloidului, relația este acum „oficială”.

Perry, 40 de ani, s-a despărțit de actorul Orlando Bloom în iulie anul trecut, în timp ce Trudeau, 53 de ani, a părăsit conducerea Partidului Liberal și s-a retras în viața privată după înfrângerea electorală.

Imaginile îi arată pe cei doi făcând schimb de săruturi și îmbrățișări pe pod, fără să țină cont de privirile turiștilor. „Katy este foarte interesată de el”, relatează o sursă, „ea spune că este un tip de calitate, o adevărată afacere”. Fostul premier canadian, recunoscut după tatuajul cu corbul Haida de pe brațul stâng, pare să trăiască o a doua tinerețe.

În ciuda angajamentelor sale din turneul mondial Lifetimes, cântăreața își găsește timp să îl întâlnească. Trudeau, tată a trei copii și divorțat din 2023, își petrece acum cea mai mare parte a timpului în California. Cuplul, între scufundări și îmbrățișări, pare să nu se îngrijoreze prea mult de paparazzi: flirtul lor a devenit, la toate capitolele, un caz internațional.

