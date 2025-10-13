G4Media.ro
Germania va achiziționa vehicule blindate în valoare de aproape 7 miliarde de…

Sursa foto: Bundeswehr / Anne Weinrich

Germania va achiziționa vehicule blindate în valoare de aproape 7 miliarde de euro

Guvernul german va comanda 424 de vehicule blindate noi în valoare de aproape 7 miliarde de euro (8,11 miliarde de dolari), potrivit documentelor ministerului de finanțe consultate luni de Reuters.

Comisia bugetară a camerei inferioare a parlamentului urmează să aprobe în următoarele zile contractul de achiziție de armament pentru armata țării.

Cea mai mare parte a acordului Bundeswehr este un acord-cadru cu grupul de apărare General Dynamics pentru dezvoltarea și achiziționarea a 274 de vehicule de recunoaștere în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de euro, primele livrări fiind planificate pentru 2028.

Al doilea proiect presupune achiziționarea a 150 de vehicule blindate de luptă cu roți „Schakal” în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de euro.

Germania va atribui contractul Schakal prin intermediul agenției europene de achiziții în domeniul apărării OCCAR către Artec GmbH, o societate mixtă între KNDS și Rheinmetall.

Livrarea vehiculelor de luptă este programată să aibă loc între 2027 și 2031.

O opțiune de achiziționare a încă 82 de tancuri de recunoaștere de la General Dynamics ar putea aduce volumul primei comenzi la 356 de vehicule sau până la 4,6 miliarde de euro.

Achiziția vehiculelor de luptă Schakal ar putea fi extinsă și într-o etapă ulterioară, cu o opțiune pentru până la 200 de vehicule suplimentare.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

