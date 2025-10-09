Criza politică franceză a amânat întâlnirea miniștrilor Apărării din Franța, Germania și Spania, care urmau să discute despre proiectul unui avion de vânătoare european
O întâlnire ministerială trilaterală privind viitorul proiectului de 100 de miliarde de euro al Franței, Germaniei și Spaniei pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare european a fost amânată din cauza crizei politice din Franța, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Miniștrii apărării din cele trei țări aveau programată o întâlnire la mijlocul lunii octombrie, în încercarea de a rezolva obstacolele care blochează următoarea fază a dezvoltării proiectului, cunoscut sub numele de FCAS, a declarat purtătorul de cuvânt joi seara.
Însă Franța s-a trezit cu un guvern interimar după ce premierul Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia, la câteva ore după anunțarea componenței cabinetului. Președintele francez Emmanuel Macron este acum în căutarea celui de-al șaselea prim-ministru în mai puțin de doi ani.
„Confirm că întâlnirea nu va mai avea loc la jumătatea lunii octombrie”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Dorim să o programăm cât mai repede posibil, când va exista un nou ministru francez al apărării.”
Biroul lui Macron nu a făcut niciun comentariu imediat.
Companiile franceze Dassault Aviation, Airbus și Indra sunt implicate în proiectul de înlocuire a avioanelor franceze Rafale și a avioanelor germane și spaniole Eurofighter cu avioane de luptă de generația a șasea, începând din 2040.
Proiectul a fost însă afectat de întârzieri și de disensiuni între companii și guverne cu privire la repartizarea sarcinilor și drepturile de proprietate intelectuală.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Piatra de mormânt a lui Robert Badinter, artizanul abolirii pedepsei cu moartea şi al dezincriminării homosexualităţii în Franța, a fost profanată
Le Pen amenință că va încerca să demită orice viitor prim-ministru până când Macron va convoca noi alegeri legislative în Franța
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.