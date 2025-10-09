G4Media.ro
Criza politică franceză a amânat întâlnirea miniștrilor Apărării din Franța, Germania și…

avion rafale
Foto: Dassault Aviation

Criza politică franceză a amânat întâlnirea miniștrilor Apărării din Franța, Germania și Spania, care urmau să discute despre proiectul unui avion de vânătoare european

9 Oct

O întâlnire ministerială trilaterală privind viitorul proiectului de 100 de miliarde de euro al Franței, Germaniei și Spaniei pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare european a fost amânată din cauza crizei politice din Franța, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german.

Miniștrii apărării din cele trei țări aveau programată o întâlnire la mijlocul lunii octombrie, în încercarea de a rezolva obstacolele care blochează următoarea fază a dezvoltării proiectului, cunoscut sub numele de FCAS, a declarat purtătorul de cuvânt joi seara.

Însă Franța s-a trezit cu un guvern interimar după ce premierul Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia, la câteva ore după anunțarea componenței cabinetului. Președintele francez Emmanuel Macron este acum în căutarea celui de-al șaselea prim-ministru în mai puțin de doi ani.

„Confirm că întâlnirea nu va mai avea loc la jumătatea lunii octombrie”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Dorim să o programăm cât mai repede posibil, când va exista un nou ministru francez al apărării.”

Biroul lui Macron nu a făcut niciun comentariu imediat.

Companiile franceze Dassault Aviation, Airbus și Indra sunt implicate în proiectul de înlocuire a avioanelor franceze Rafale și a avioanelor germane și spaniole Eurofighter cu avioane de luptă de generația a șasea, începând din 2040.

Proiectul a fost însă afectat de întârzieri și de disensiuni între companii și guverne cu privire la repartizarea sarcinilor și drepturile de proprietate intelectuală.

 

