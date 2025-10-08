Germania va autoriza poliţia să doboare dronele periculoase / Poartă discuţii cu Israelul şi Ucraina pentru a-şi consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile

Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele periculoase şi poartă discuţii cu Israelul şi Ucraina pentru a-şi consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, care au fost atribuite Moscovei, informează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat amendamente legislative pentru a consolida mijloacele poliţiştilor, care vor putea adopta „măsuri fizice, adică să intercepteze şi să doboare drone”.

Noua lege, aprobată miercuri de cabinet şi care aşteaptă aprobarea parlamentului, autorizează în mod explicit poliţia să doboare dronele care încalcă spaţiul aerian al Germaniei, inclusiv să le doboare în caz de ameninţare iminentă sau de prejudiciu grav.

Alte tehnici disponibile pentru doborârea dronelor includ utilizarea laserelor sau a semnalelor de bruiaj pentru a întrerupe legăturile de control şi navigaţie.

„Incidentele cu drone ameninţă securitatea noastră”, a declarat cancelarul Friedrich Merz într-o postare pe platforma de socializare X. „Nu vom permite acest lucru. Consolidăm competenţele poliţiei federale, astfel încât dronele să poată fi detectate şi contracarate mai rapid în viitor”, a adăugat cancelarul.

Noua lege vine după ce zeci de zboruri au fost deviate sau anulate vinerea trecută pe Aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, lăsând peste 10.000 de pasageri blocaţi, după ce au fost observate drone de origine necunoscută.

Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele multora dintre dronele care au survolat Germania weekendul trecut. Niciuna nu era purtătoare de muniţie, ci se afla mai degrabă în misiuni de recunoaştere.

Unii susţin însă că dronele implicate în incidentele recente ar fi putut fi lansate şi din interiorul UE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat luna trecută ceea ce ea a descris ca fiind un „zid anti-drone” – o reţea de senzori şi arme pentru detectarea, urmărirea şi neutralizarea aeronavelor fără pilot care intră în spaţiul aerian – pentru a proteja flancul estic al Europei.

Odată cu noua lege, Germania se alătură ţărilor europene care au acordat recent forţelor de securitate puterea de a doborî dronele ce încalcă spaţiul aerian, printre care Marea Britanie, Franţa, Lituania şi România.

DRONE PRINSE ÎN PLASĂ

O unitate specializată în combaterea dronelor va fi creată în cadrul poliţiei federale germane, a precizat ministrul de interne Alexander Dobrindt, iar experţii vor consulta Israelul şi Ucraina, deoarece acestea sunt mai avansate în domeniul tehnologiei dronelor.

Poliţia se va ocupa de dronele care zboară la nivelul copacilor, în timp ce dronele mai puternice vor fi abordate de armată, a spus Dobrindt.

Germania a înregistrat 172 de perturbări ale traficului aerian legate de drone între ianuarie şi sfârşitul lunii septembrie 2025, în creştere faţă de 129 în aceeaşi perioadă a anului trecut şi 121 în 2023, potrivit datelor de la Deutsche Flugsicherung (DFS).

Exerciţiile militare germane de luna trecută din oraşul portuar Hamburg din nordul ţării au demonstrat cum, asemenea unui păianjen, o dronă militară de mari dimensiuni a tras o plasă asupra unei drone mai mici în timpul zborului, încurcându-i elicea şi forţând-o să aterizeze, unde un câine robotizat s-a apropiat pentru a căuta posibili explozibili.

Totuşi, doborârea dronelor ar putea fi periculoasă în zonele urbane dens populate, iar aeroporturile nu dispun neapărat de sisteme de detectare care să poată raporta imediat observarea acestora.