Germania vrea să organizeze împreună cu Egiptul o conferinţă pentru reconstrucţia Fâşiei…

Germania vrea să organizeze împreună cu Egiptul o conferinţă pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza

Germania vrea să organizeze împreună cu Egiptul o conferinţă internaţională pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, a anunţat vineri cancelarul Friedrich Merz, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Obiectivul principal al acestei conferinţe „ar trebui să fie să răspundă nevoilor cele mai urgente, precum reconstrucţia aprovizionării cu apă, cu energie şi a asistenţei medicale”, a precizat şeful guvernului german într-un comunicat.

În noaptea de joi spre vineri, guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului de încetare a focului în Gaza şi eliberare a ostaticilor propus de Donald Trump.

Friedrich Merz cere o „aplicare rapidă a acestui acord”. Ostaticii „trebuie să-şi regăsească în sfârşit familiile” şi ajutorul umanitar „trebuie să ajungă rapid la populaţia din Gaza”, a subliniat el.

Printre cele 47 de persoane ostatice în Gaza, dintre care cel puţin 25 ar fi decedat potrivit armatei israeliene, se află cetăţeni germani, susţine Berlinul.

Potrivit comunicatului, Germania se angajează de asemenea să furnizeze 29 de milioane de euro suplimentare reprezentând ajutor umanitar şi „să ajute la susţinerea medicală şi psihologică a ostaticilor eliberaţi”.

